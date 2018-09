Canadese datafirma AIQ krijgt als eerste een GDPR-waarschuwing

De Canadese datafirma AggregateIQ (AIQ) heeft de dubieuze eer om als eerste een GDPR-waarschuwing te krijgen. De Britse Information Commisioner Office (ICO) beschuldigt het bedrijf ervan gegevens van mensen verwerkt te hebben “met doelen die zij niet verwacht hadden”.

AIQ heeft volgens de BBC protest aangetekend en gaat in beroep tegen de beschuldiging. Over de activiteiten van AIQ schrijft de BBC dat het bedrijf onder meer ingehuurd werd door de Vote Leave-campagne. Zij wilden graag dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie zou vertrekken en betaalde AIQ 3,6 miljoen dollar om Facebook-gebruikers van die boodschap te doordringen. Andere groepen gebruikten de diensten van AIQ ook, waaronder BeLeave en de Veterans for Britain.

Verwerking van gegevens

De ICO stelt dat, ondanks dat de gegevens verzameld zijn vóór 25 mei 2018 – de dag waarop GDPR in ging – het zich wel zorgen maakte over het “voortdurende bewaren en verwerken” van de gegevens na die data. Dat betekent dat GDPR wel geldt voor de manier waarop AIQ de betreffende gegevens verwerkt heeft.

AIQ wordt verder gekoppeld aan Cambridge Analytica, een firma die in opspraak kwam nadat het gegevens over meer dan vijftig miljoen Facebook-gebruikers verzameld had. Die gegevens werden gebruikt om de Amerikaanse Presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Toen het schandaal rond Cambridge Analytica uitgebreid in de media kwam, stelde klokkenluider Chris Wylie dat AIQ de “Canadese afdeling” was van Cambridge Analytica. Die beschuldiging wordt ontkend door AIQ, dat stelt dat het volledig in Canadese handen is. Desondanks besloot Facebook AIQ net als Cambridge Analytica van zijn platform te verbannen.

Een woordvoerder van AIQ laat tot slot weten dat het bedrijf beroep heeft aangetekend tegen de waarschuwing van de ICO.