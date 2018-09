Specificaties iPhone XS, XS Max en XR onthuld

Vandaag zijn de specificaties van de nieuwe iPhones van Apple onthuld. Dankzij bericht van het Chinese ministerie van industrie, informatie en technologie, weten we precies wat er schuilgaat achter het scherm van de iPhone XS, XS Max en XR.

Gewoonlijk worden dit soort details niet door Apple vrijgegeven. Het bedrijf is notoir geheimzinnig over de batterijduur van zijn toestellen, over de hoeveelheid werkgeheugen en andere details. MacRumors trof echter op de site van het Chinese ministerie de gegevens aan. Op basis daarvan weten we nu precies wat er in de toestellen zit.

Batterijen en werkgeheugen

De iPhone XS heeft een batterij met capaciteit van 2.658 mAh en een werkgeheugen van vier gigabyte. Dat is 2,2 procent kleiner dan de accu van de iPhone X, die een capaciteit van 2.716 mAh heeft. Tegelijk is het wel weer 1 gigabyte aan werkgeheugen meer dan de iPhone X ter beschikking had. Ondanks dat de telefoon een kleinere batterij heeft, gaat deze volgens Apple wel tot dertig minuten langer meer dan de X. Dat komt door verbeteringen in de software en de zuinigere processor.

Het zal weinig verrassend zijn dat de grote iPhone XS Max een batterij met capaciteit van 3.174 mAh ter beschikking heeft. Dat is veruit de grootste batterij ooit in een iPhone. Verder beschikt de telefoon over een werkgeheugen van vier gigabyte. Dat XS Max heeft een batterij die tot anderhalf uur langer meegaat dan de iPhone X.

Tot slot is er nog de iPhone XR, die een accu van 2.942 mAh heeft. Deze telefoon zou volgens Apple het langst mee kunnen op een volgeladen batterij. De processor beschikt verder nog over drie gigabyte aan werkgeheugen.

Waar de iPhone XS en XS Max al beschikbaar zijn, ligt de XR vanaf 19 oktober in de winkel.