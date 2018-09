Dell overweegt traditionele beursgang na verzet van investeerders

Er vinden heel wat ontwikkelingen plaats achter de schermen bij Dell Technologies. Eerst overwoog het bedrijf een traditionele beursgang te maken. Dat besluit werd teruggedraaid; in plaats daarvan moest dochterbedrijf VMware massaal aandelen terugkopen van de beurs, zodat het weer een privébedrijf zou kunnen worden. Maar nu schijnt er toch weer het plan te zijn om de beurs op te gaan.

Dat schrijven persbureau Reuters en The Wall Street Journal vandaag op basis van bronnen binnen het bedrijf. Er zouden gesprekken gevoerd worden met verschillende banken om plannen rond een eventuele beursgang uit te werken. Het is een nieuw hoofdstuk in de vrij warrige beursgeschiedenis van het bedrijf.

Beursgang afgewezen

Dell Technologies was eerst van plan om handelsaandelen terug te kopen van investeerders. Het bedrijf was van plan om voor 21,7 miljard dollar aan aandelen in VMware terug te kopen. Op die manier kon Dell via VMware een beursgang maken, zonder alle formele procedures te doorlopen. VMware is namelijk voor 81 procent in handen van Dell. Maar investeerders, waaronder de fondsen Elliott Management Corp, Canyon Capital Advisers en Carl Icahn hadden zich daar fel tegen verzet.

Eerder deze zomer werd de optie van een traditionele beursgang juist nog afgewezen door het bestuur van Dell, dat van mening was te hoge schulden te hebben om investeerders te trekken. Tegelijk stellen investeerders juist dat een gewone beursgang goed zou zijn voor de waarde van Dell, dat momenteel goede cijfers neerzet.

Grote cashflow

Volgens persbureau Reuters zag Dell afgelopen jaar zijn cashflow met 45 procent stijgen. De schuld is ook flink gedaald. Toen het bedrijf van CEO Michael Dell in september 2016 EMC overnam, had het nog een schuldenberg van 57,3 miljard dollar. Ondertussen is die gedaald naar 50,3 miljard dollar.

Hoe dan ook zal Dell terugkeren naar de beurs. De voornaamste vraag is en blijft op welke manier dat zal gebeuren. Als Dell toch kiest voor de optie van VMware, zal het investeerders in dat bedrijf in elk geval woedend maken. Tegelijk is het risico van een tegenvallende traditionele beursgang ook aanwezig.