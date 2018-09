Gmail-accounts Amerikaanse senators gericht aangevallen door overheidshackers

Google heeft vandaag bevestigd dat de Gmailaccounts van een aantal Amerikaanse senatoren en hun medewerkers aangevallen zijn door hackers die staatssteun hebben. Dat blijkt nadat eerder Senator Ron Wyden een brief schreef waarin hij meldde dat de persoonlijke mailaccounts van enkele senatoren en hun assistenten “aangevallen zijn door hackers van buitenlandse mogendheden”.

Wyden vertelde niet om wat voor mailaccount het ging, maar wel dat de senatoren en hun medewerkers door een technologiebedrijf benaderd werden over gerichte hackaanvallen. Die aanvallen vonden de afgelopen weken of maanden plaats. Nu heeft Google bevestigd dat het zelf de senatoren en het personeel benaderd heeft.

Gericht op Gmail

Google bevestigde niet om welke mailaccounts het ging, dus het is niet zeker welke senatoren aangevallen zijn. Wel stelde Google’s SVP van Global Affairs Kent Walker in een statement dat de “afgelopen maanden” enkele pogingen van “door overheden gesteunde actoren uit verschillende landen” om “politieke campagnes, journalisten, activisten en academici van over heel de wereld” te hacken. “Bij elk van die aanvallen hebben we de gebruikers evenals overheden hierover ingelicht.”

Vorige maand al liet Google weten dat het enkele hackaanvallen op Gmail had weten af te slaan. Tegelijk stelde het bedrijf dat gebruikers wier accounts aangevallen zijn altijd op de hoogte gesteld worden. Afgezien daarvan, is Google niet het enige bedrijf met een maildienst die gericht aangevallen is. Ook Microsoft heeft met dergelijke aanvallen te maken.

Beïnvloeding verkiezingen

In alle gevallen gaat het om pogingen van bepaalde overheden, volgens de verhalen veelal de Russische, om verkiezingen te beïnvloeden. Geprobeerd wordt om in mailaccounts schandalen te vinden en via nepnieuws op sociale media kiezers te sturen in de keuzes die ze maken. Het is voor techbedrijven moeilijk om daar altijd tijdig op te reageren, maar het is wel broodnodig.

Dat is ook waar senator Wyden toe oproept. “Dit moet veranderen. De verkiezingen van november komen dichterbij en Rusland blijft onze democratie aanvallen. De senaat heeft niet de luxe van vertraging” bij de aanpak van deze aanvallen.