Amerikaanse marine wil blockchain gebruiken om levensduur onderdelen te volgen

De Amerikaanse marine is begonnen met een blockchain-project. Binnen de Naval Air Systems Command (NAVAIR), de leverancier van onderdelen voor vliegtuigen die de marine gebruikt, worden onderdelen gedurende de volledige levenscyclus gevolgd. Op die manier moet eenvoudig in kaart gebracht kunnen worden wanneer ze vervangen moeten worden.

Dat kondigt NAVAIR aan in een uitgebreid bericht. Om de blockchain-pilot in gebruik te nemen, werkt het samen met Indiana Technology and Manufacturing. Dat bedrijf ontwikkelde al Samba Chain, dat gebruikt wordt door de Amerikaanse defensie om berichten binnen de blockchain te beveiligen en volgen. Simba Chain moet nu ingezet worden binnen de marine.

Vliegtuigonderdelen tracken

De blockchain van de marine zal echter gebruikt worden om informatie over vliegtuigonderdelen in kaart te brengen. Daarnaast moet de leveringsketen in de gaten gehouden worden. Door die combinatie is het mogelijk om te voorkomen dat er met onderdelen gerommeld wordt.

Ook kan zo de oorsprong en het gebruik van vliegtuigonderdelen in kaart gebracht worden. Zorgen dat ze tijdig vervangen worden is een cruciaal onderdeel van de onderhoudscyclus van vliegtuigen en -systemen. Maar tegelijk is het een duur en tijdrovend proces, dat de kosten van het gebruik van militaire vliegtuigen flink opdrijft. Momenteel worden de onderdelen nog gevolgd met papieren die Scheduled Removal Component Cards genoemd worden. Vervolgens worden de gegevens op die papieren handmatig in een database ingevoerd.

Proces automatiseren

De hoop van NAVAIR is door Simba Chain te gebruiken het proces te kunnen automatiseren. Door te steunen op een blockchain zou het systeem extra veilig zijn en de toegang hiertoe ook eenvoudig te beheren. Tegelijk wordt er vooral ook gedacht dat de kosten van het systeem flink teruggebracht kunnen worden door elke handeling binnen de leveringsketen via blockchain in kaart te brengen.

Als een onderdeel onder handen genomen wordt, tijdelijk opgeslagen of gerepareerd, geïnstalleerd of verwijderd wordt, komt dat automatisch in de blockchain te staan. Daardoor is het eenvoudiger om in de gaten te houden of een onderdeel volledig aan vervanging toe is en kan men eenvoudig controleren of de informatie niet gewijzigd is door onbevoegden.