Telstra onthult details over de Connected Workplace

De Australische telecomfirma Telstra heeft vorige week de Connected Workplace onthuld. Dat combineert vaste en mobiele toepassingen en berichtenapps en wordt voor de Kerst gelanceerd. Het geheel is gericht op kleine en middelgrote ondernemingen en moet een cruciale rol spelen in de groei van bedrijven.

Tegenover ZDNet laat CEO Andy Penn weten dat het product “erg, erg belangrijk” moet zijn “in de transformatie van kleine naar medium bedrijven.” Brendon Riley, die binnenkort de CEO van Telstra InfraCo wordt, stelt tegelijk dat er maar liefst een jaar aan het product is gewerkt. “Eerlijk gezegd hebben we op het B2B-vlak van de zaak de afgelopen tien jaar nauwelijks geïnvesteerd in technologie,” aldus Riley. Daar is met deze nieuwe dienst dus verandering in gekomen.

Eerste details

Connected Workplace werd eerder dit jaar al onthuld, toen de Telstra 2022-strategie bekendgemaakt werd. Maar veel details waren er nog niet. Daar komt nu dus verandering in. Telstra verdeelt het product in twee categorieën medewerkers: zij die op kantoor werken en de medewerkers die daarbuiten zitten.

Voor medewerkers die op kantoor werken, biedt Telstra binnen de Connected Workplace ongelimiteerde telefoongesprekken en software voor videochats en samenwerkingsapps. Ook worden internet en beveiligingsmethoden meegeleverd. Voor personeel dat buiten de kantooromgeving actief is, geldt dat ze onbeperkt kunnen bellen, en beschikken over FairPlay data, evenals apparaatbeheer. Er zijn ook add-ons als Office 365, Workplace WiFi, apparaten en boosts voor de bandbreedte.

Eenvoudig gebruik

Riley stelt dat het geheel zo eenvoudig mogelijk werkt. Er wordt betaald per gebruiker, per maand, waarmee Connected Workplace een behoorlijk flexibel product is. “Je kan op elk gewenst moment het aantal gebruikers veranderen”, aldus Riley. “We hebben een groot team achter de ontwikkeling hiervan zitten, niet omdat het allemaal om de connected workplace draait, maar wel omdat het alle componenten moet bevatten die passen binnen de digitalisering.”

De Connected Workplace wordt momenteel door honderd bedrijven getest. De bedoeling is om de boel nog voor de Kerst breed beschikbaar te maken. Alle nieuwe functies worden verder eerst getest binnen specifieke teams, en als zij de nieuwe mogelijkheden fijn vinden, worden ze breder beschikbaar gemaakt.