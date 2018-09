Apple en Salesforce gaan strategisch partnerschap aan

Apple en Salesforce gaan een strategisch partnerschap aan, waarbinnen ze iOS en het klantrelatiemanagementsysteem van Salesforce willen combineren. Daartoe werken ontwikkelaars van Salesforce samen met die van Apple, om zijn app opnieuw vorm te geven zodat deze goed werkt op iOS.

Dankzij de samenwerking krijgt het platform van Salesforce ook bepaalde nieuwe en iOS-exclusieve functies. De bedrijven werken ook nog samen aan tools en resources voor de vele Salesforce-ontwikkelaars die er zijn om hun eigen native apps te ontwikkelen met een Salesforce Mobile SDK voor iOS. Daarnaast is er een nieuwe iOS App Development cursus beschikbaar op Trailhead, het gratis web-gebaseerde leerplatform van Salesforce.

Drie focusgebieden

Er zijn in eerste instantie drie focusgebieden binnen het partnerschap:

Native Salesforce iOS-apps voor bedrijven: Salesforce zal samen met Apple de Salesforce Mobile App herontwerpen. Klanten krijgen daarmee “rijke ervaringen”, die exclusief zijn voor iOS. Het gaat onder meer om Siri Shortcuts, maar ook om Face ID en Business Chat.

Salesforce-ontwikkelaars op iOS helpen: Ook wordt de eerste Salesforce Mobile SDK ontwikkeld die geoptimaliseerd is voor Swift; de programmeertaal van Apple. De native SDK zal bedrijven en ontwikkelaars helpen om apps te ontwikkelen en uit te rollen voor iPhone en iOS en dat binnen het Salesforce Lighting Platform.

Versnellen leerprocessen en carrièregroei: De twee bedrijven stellen verder te geloven in “de democratisering van technologie”. Ook willen ze ontwikkelaars “met welk opleidingsniveau en welke achtergrond dan ook” ertoe in staat stellen om de juiste vaardigheden “voor de banen van vandaag en morgen” te leren. Daartoe lanceert Apple een nieuwe Get Started with iOS App Development cursus, die mensen leer om native iOS-apps te ontwikkelen in Xcode met Swift.

In een statement laat Tim Cook, CEO van Apple, weten dat het de bedoeling is om samen met Salesforce “geweldige klantervaringen voor bedrijven van over heel de wereld” te ontwikkelen. Daarnaast stelt Marc Benioff, co-CEO van Salesforce, dat de twee bedrijven samen willen werken om “een nieuwe era van mobiele innovatie met native apps op iOS” te definiëren.