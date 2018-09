Google-moeder Alphabet investeert miljoenen in vrachtwagenstartup Convoy

De startup Convoy, die concurreert met Uber, is heeft vandaag bekend gemaakt dat het 185 miljoen dollar heeft opgehaald in een investeringsronde. Een van de voornaamste investeerders is Google-moederbedrijf Alphabet, dat via het investeringsfonds CapitalG miljoenen in het bedrijf steekt.

Daarnaast investeren ook T. Rowe Price Associates en hedge fund Lone Pine Capital geld in de startup. Eerder waren er al fondsen opgehaald bij Bill Gates’ Cascade Investment, Jeff Bezos’ Bezos Expeditions en Salesforce-CEO Marc Benioff. Met de miljoeneninvestering kan het bedrijf zijn product verder uitrollen.

Efficiënt proces

Convoy biedt bedrijven een mobiele app. Die verbindt verkopers van fysieke goederen met vrachtwagenbedrijven die bereid zijn om ze te vervoeren. De startup belooft dat proces efficiënter af te handelen dan traditionele tussenbedrijven, die veel van het werk met de hand doen.

Zodra een levering onderweg is, kunnen bedrijven hun goederen in de gaten houden middels een dashboard dat de locatie van de geboekte vrachtwagens in realtime weergeeft. Convoy laat die gegevens direct naast andere zaken zien, waardoor leveranciers meteen de meest optimale route moeten vinden en de snelste manier om de goederen geleverd te krijgen.

Optimaal gebruik

Voor vrachtvervoerders is de app een veelbelovende. Deze biedt namelijk ook een overzicht van alle mogelijke contracten, die gefilterd kunnen worden op basis van het type product dat vervoerd moet worden en de route die ze moeten rijden. Om contracten op basis daarvan te kunnen sorteren maakt dat de vervoerders zo effectief mogelijk gebruik kunnen maken van alle vrachtwagens die ze rond hebben rijden.

Een trucker die bijvoorbeeld net terugkeert van de ene levering en zich in de buurt van een andere bevindt, zou die op kunnen halen. Zo wordt er niet met een lege vrachtwagen gereden en wordt er beter gebruik gemaakt van het beschikbare materiaal.

Uitbreiding in de VS

Het geld dat opgehaald is met deze investeringsronde wordt gestoken in de uitbreiding van de app naar meer locaties in de Verenigde Staten. Daarnaast is het de bedoeling dat er meer functies gebouwd worden met deze middelen. Zo wil het graag dat de gegevens rond leveringen uitgebreid worden. Ook moeten vrachtvervoerders de mogelijkheid hebben om meerdere leveringen tegelijk te accepteren.

Dankzij deze investeringsronde komt het totale bedrag dat het Convoy heeft opgehaald nu uit op 265 miljoen dollar. Daarmee heeft het een waarde van 1 miljard dollar.