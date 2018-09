Slack neemt mailapp Astro Technology over

Slack is van plan om uiteindelijk alle mails overbodig te maken. Om dat doel te realiseren, omarmt Slack Tehcnologies e-mail juist. Daartoe neemt het Astro Technology over, een startup die vanuit San Francisco werkt en nu drie jaar actief is.

Astro is een interessant product voor Slack, want het biedt een aantal mailgerelateerde functies binnen de chatapp. Ondanks dat Astro al drie jaar actief was, kwam het pas in 2017 met zijn product: een e-mailapp met ingebouwde virtuele assistent. Die technologie werd later beschikbaar gemaakt als chatbot in onder meer Slack.

Direct in Slack

Astrobot stelt gebruikers ertoe in staat om direct in de interface van Slack e-mails te verzenden en beheren. Er zijn daarbij een aantal geavanceerde opties, die verder gaan dan de mogelijkheid om mails te bekijken en erop te antwoorden. Een werknemer kan Astrobot bijvoorbeeld vragen om een herinnering in te stellen dat een mail op een later moment beantwoord moet worden. Ook kunnen oude items na een bepaalde datum direct gearchiveerd worden en kunnen er meldingen ingesteld worden voor belangrijke berichten.

Maar het belangrijkst aan Astrobot is de zoekfunctie waar hij over beschikt. Astrobot maakt het mogelijk om binnen Slack e-mails en chatberichten te doorzoeken. Dat is handig, want zo hoeven gebruikers van de teamchat niet meer naar een ander platform te surfen om gauw een mailtje te zoeken.

Straks premium?

Het is ook precies die zoekfunctie die Astrobot zo interessant maakt voor Slack. Gebruikers kunnen straks e-mails zoeken binnen de interface en hoeven daardoor minder snel te wisselen naar een andere app. Op die manier neemt het belang van Slack toe en dat van concurrerende diensten af.

Astro zal per 10 oktober stopgezet worden op Mac, iOS, Android, Amazon Alexa en Slack. Vermoedelijk zal de dienst dan ook in de nabije toekomst opnieuw gelanceerd worden als een component van Slack. Tegelijk is het mogelijk dat Astrobot als premium functie van Slack wordt gelanceerd.

Hoeveel geld er met de overname gemoeid gaat is niet bekend.