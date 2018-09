‘In de toekomst is er een Chinees en een Amerikaans internet’

Eric Schmidt, oud-CEO van Google, voorspelt dat het internet uiteindelijk in twee delen gesplitst wordt. Gisteravond sprak hij tijdens de Village Global VC en kwam hij tot een interessante conclusie. Binnen een decennium zou het internet opgedeeld worden in een Chinees en een Amerikaans deel.

“Ik denk dat het meest waarschijnlijke scenario is, dat we een Chinees internet en een niet-Chinees internet geleid door Amerika krijgen”, vertelde Schmidt volgens CNBC. De reden daarachter is vrij eenvoudig uit te leggen, want het heeft te maken met de verschillende behoeften en manieren waarop naar de technologie gekeken wordt.

Gecensureerde zoekmachine

Momenteel heeft Google Project Dragonfly in ontwikkeling; een gecensureerde versie van zijn zoekmachine die actief mag zijn in China. Op die manier hoopt Google de Chinese autoriteiten tevreden te houden, die het internet behoorlijk goed weten te censureren. Het project van Google maakt het mogelijk om bepaalde termen direct te censureren en kan daarmee ook bepaalde zoekresultaten geheel blokkeren.

Het is een project dat voor grote controverse zorgt, want het druist in tegen het idee van een vrij en open internet. Toch is het niet heel vreemd, want momenteel censureert China al grote delen van het internet. Mensen kunnen niet zomaar naar alle websites surfen en het is ook niet mogelijk om op alle denkbare termen te zoeken.

Implicatie globalisering

“Globalisering betekent dat [China] ook mee mag beslissen”, vertelde Schmidt verder. “Ik denk dat je geweldig leiderschap op gebied van producten en diensten uit China zal zijn. Er is echter wel het gevaar dat met die producten en diensten, de regering een heel ander leiderschapsregime gaat hanteren, met censuur, controlemechanismes enzovoorts.”

Dat past binnen het beleid van China ten aanzien van andere landen. Momenteel heeft het de Nieuwe Zijderoute in ontwikkeling. Daartoe investeert China miljarden in zeeroutes en landinfrastructuur die verbindingen moet leggen met China en Azië, Europa en Afrika. Schmidt denkt dat de landen die hier het meest van profiteren sneller geneigd zullen zijn ook Chinese technieken te gebruiken, zelfs als ze daar enige vrijheden voor moeten opgeven. De ontwikkeling van twee losstaande internetversies kan in dat opzicht bijna niet uitblijven, denkt hij.