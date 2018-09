‘Huawei Mate 20 Pro heeft drie camera’s waaronder groothoek- en telelens’

De afgelopen tijd zijn er zo nu en dan details rond de Huawei Mate 20 Pro gelekt. Vandaag tonen nieuwe foto’s een unieke cameraconfiguratie. Daarnaast hebben we andere details rond de nieuwe toptelefoon van de Chinese fabrikant.

De Huawei Mate 20 Pro heeft een 6,3-inch OLED-scherm dat over een resolutie van 3.120 bij 1.440 pixels beschikt. Opvallend is de uitsparing bovenin het scherm. Volgens de site Winfuture gaat het om een scherm met beeldverhouding van 19,5:9. Verder draait de telefoon op een Kirin 980-processor die Huawei maakt op het 7nm-procedé.

Sterke camera set-up

De smartphone heeft vooral een sterke camera set-up. Winfuture stelt dat de drie camera’s niet onder elkaar worden geplaatst, maar in een vierkante setup. Welk effect dat heeft op de geschoten plaatjes is niet helemaal duidelijk. Ook weten we nog niet over hoeveel megapixels de afzonderlijke sensoren beschikken en wat voor sensoren het zijn. De telefoon zou wel camera’s met groothoek- en telelens combineren, wat een primeur zou zijn voor Huawei.

Wel weten we dat de Mate 20 Pro straks lenzen heeft die variëren tussen een grootte van 16 tot 80mm in 35mm-equivalent. Gewoonlijk zitten smartphonelenzen tussen de 24 en 28 millimeter en telelenzen op 50mm. Door die brandpuntsafstanden zo uiteen te laten lopen, is er vijfmaal optische zoom mogelijk. Dat is meer dan de P20 Pro, die over driemaal optische zoom beschikt.

De Huawei Mate 20 Pro wordt op 16 oktober officieel onthuld. Dan vindt er een evenement plaats in Londen. De vraag is nog even wat men dan precies te onthullen heeft, want het is bijvoorbeeld ook al bekend dat de telefoon in het zwart, blauw en paars in de winkel ligt.