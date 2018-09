Microsoft Surface Hub 2 heeft verwisselbare processorcartridge

De Microsoft Surface Hub 2 komt in het tweede kwartaal van 2019 al uit. Maar Microsoft doet dat in twee edities. De editie die volgend jaar uitkomt krijgt de naam Hub 2S en een jaar later brengt het bedrijf de Surface Hub 2X uit.

Dat meldt Microsoft in een uitgebreide blog. De Surface Hub 2S krijgt een verwisselbare processorcartridge, die enkele belangrijke upgrades mogelijk maakt. In de loop van 2020 brengt Microsoft de Hub 2X op de markt, die onder meer over een roteerbaar scherm beschikt. Dat niet alleen: ook kan deze variant met meerdere schermen gekoppeld worden, om samen een groot bord te vormen. Dat kan niet met de 2S, maar dus wel als de processorcartridge van de 2X gebruikt wordt.

De Surface Hub 2S en 2X

Volgens Microsoft is de Hub 2S vooral ontwikkeld voor klanten die aangaven “de oorspronkelijke Surface Hub-ervaring te willen, maar in een lichtere, dunnere versie met levendiger ontwerp.” Daar geeft het bedrijf gehoor aan, want te oordelen naar onderstaand beeld is het een vrij licht apparaat dat eruit ziet als een dun televisiescherm.

Een jaar later komt dus de Hub 2X uit, die het mogelijk maakt om het scherm te roteren, te koppelen aan andere schermen en voor meerdere gebruikers om tegelijk in te loggen. Aan de achterkant van de Hub 2S en 2X bevindt zich een klepje waarachter de cartridge zich bevindt. Zo kan de cartridge eenvoudig verwisseld worden.

De Surface Hub 2 heeft een 50,5-inch scherm en biedt een resolutie van 4K. Daarnaast bedraagt de beeldverhouding 3:2. De 2S is verder voorzien van de Surface Hub-software, waar de 2X-upgrade straks over Windows 10 beschikt.