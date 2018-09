Microsoft heeft tientallen nieuwe updates onthuld voor zijn cloud-producten, zoals Azure en Office 365. De meeste producten hebben te maken met kunstmatige intelligentie (AI).

Office 365 krijgt twee nieuwe AI-tools die verandering moeten brengen in hoe werknemers omgaan met de suite. De eerste tool is Ideas, die een engine voor context-specifieke aanbevelingen in de belangrijkste applicaties van de suite mogelijk moet maken. De tool zou vergelijkbaar zijn met de Explore-functie in G Suite.

De tool is al beschikbaar voor Excel. In dat programma zien gebruikers nu een icoontje rechts van de toolbar, waarmee de Ideas-balk tevoorschijn komt. De tool toont daar mogelijk nuttige patronen in de data in de spreadsheet en geeft suggesties voor templates voor grafieken die handig kunnen zijn voor het visualiseren van de data.

Ideas moet ook naar andere applicaties binnen Office 365 komen, waaronder Word. Wanneer dat gebeurd, is nog onbekend.

Office 365 krijgt daarnaast Microsoft Search, de andere AI-tool die het bedrijf onthulde. Microsoft Search moet de huidige zoekbalk vervangen in de applicaties, in Windows en de zakelijke versie van Bing.

Microsoft Search moet werknemers niet alleen naar hun eigen bestanden, maar ook naar bestanden in andere delen van de organisatie laten zoeken. Ook kunnen ze bestanden die met de hand zijn toegevoegd door administrators bekijken.

Verder is het een soort shortcut, waarmee gebruikers functies in Office 365 die niet in de toolbar staan kunnen openen door de eerste letters van de naam in te typen.

Azure

Ook voor Azure zijn er diverse updates, inclusief een aantal geheel nieuwe diensten. Een van die diensten is Azure Digital Twins, dat zich richt op het Internet of Things (IoT). Met de dienst is het mogelijk om een visuele representatie van een fysiek product te maken. Het kan gaan om een enkel apparaat, maar ook om een compleet gebouw.

De representatie is vervolgens te gebruiken om digitaal wijzigingen te plannen. Ook kunnen dagelijkse managementtaken, zoals het optimaliseren van het energieverbruik, hiermee geautomatiseerd worden.

Een andere nieuwe dienst is Windows Virtual Desktop, waarmee bedrijven op cloud gebaseerde instances van Windows 10 en Windows 7 kunnen maken voor bedrijven. Met Azure SQL Database Hyperscale is het mogelijk om 100 TB aan informatie in een enkele database-instance op te slaan.

Verder onthulde Microsoft SQL Server 2019. Dit is de volgende iteratie van de database. De nieuwe versie krijgt een integratie met het Hadoop Distributed File System en Apache Spark, waarmee ongestructureerde data verwerkt kan worden.

Partnerschap met Adobe en SAP

Naast de nieuwe updates kondigde Microsoft ook een partnerschap met Adobe Systems en SAP SE aan. Het partnerschap heet het Open Data Initiative. De bedrijven gaan met deze samenwerking nieuwe manieren implementeren om klantdata eenvoudiger te verplaatsen tussen hun verschillende platformen. De bedoeling is dat bedrijven zo een compleet overzicht krijgen van kopers, aan de hand van de data die verspreid staat over diverse systemen.