Microsoft heeft diverse nieuwe functies onthuld voor Microsoft Teams. Het gaat onder meer om een functie om de achtergrond in een video te vervagen, meer ondersteuning voor functies op mobiele apparaten en beeldannotatie, meldt Silicon Angle.

De nieuwe functie om achtergronden te vervagen, is bedoeld voor video’s. Op die manier moeten afleidingen op de achtergrond minder prominent zijn in de video. Daarnaast is er een functie genaamd meeting recording, waarmee vergaderingen opgenomen kunnen worden. Tot slot krijgt cloud video interop ondersteuning voor oudere apparaten in vergaderruimtes.

App

De mobiele app van Microsoft Teams krijgt steeds meer ondersteuning voor functies uit de desktopvariant. Ook is er een nieuwe functie genaamd “Home”, waarmee werknemers die producten en diensten ontwikkelen voor klanten de meest belangrijke en relevante informatie voor hun dag kunnen zien. Ook hebben ze hier de mogelijkheid om in en uit te klokken, belangrijke notificaties te ontvangen en te ontdekken wie er tijdens een bepaalde dienst aan het werk is.

Shifts is een functie die Home aanvult. Managers kunnen daarmee roosters maken voor werknemers. Het is mogelijk om de roosters te maken, te updaten en te verspreiden onder teams. Van diensten die nog open staan kan een melding worden gemaakt, zodat andere werknemers deze over kunnen nemen.

Voor de medische sector komt er ingebouwde ondersteuning voor beeldannotaties. Daarmee kunnen medische professionals veilig beelden maken, annoteren en delen. Ontvangers krijgen een notificatie van belangrijke berichten.

329.000 organisaties

Microsoft maakte verder bekend dat Microsoft Teams nu door 329.000 organisaties gebruikt wordt. In maart dit jaar waren dat er nog 200.00. 54 bedrijven die Teams gebruiken hebben nu meer dan 10.000 gebruikers. Daarmee wordt de concurrentie met Slack, dat in Silicon Valley erg populair is, serieuzer.

Ondertussen rust Slack overigens ook niet op zijn lauweren. Het bedrijf sloot in juli nog een partnerschap met Atlassian en kocht recentelijk de e-mailprovider Astro Technology op.