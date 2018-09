Qualcomm beschuldigt Apple van stelen geheimen om Intel te helpen

Qualcomm heeft Apple ervan beschuldigd geheimen over zijn chips te hebben gestolen. Volgens de beschuldiging zou Apple die geheimen aan concurrent Intel hebben gegeven. Intel maakt chips voor Apple. Qualcomm zou door de diefstal miljarden dollars hebben misgelopen, meldt Reuters.

De beschuldigingen staan in een rechtbankdocument. Qualcomm en Apple hebben al enige tijd ruzie over het misbruik van geheime software van de chipfabrikant, om informatie met Intel te delen. Daar loopt sinds november vorig jaar een rechtszaak over.

Nu zegt Qualcomm dus dat Apple handelsgeheimen heeft gestolen, als onderdeel van een “meerjarige campagne met slordige, ongepaste en bedrieglijke praktijken”, ontworpen om de chips van concurrenten te verbeteren en alle zaken die het met Qualcomm deed te verhuizen naar Intel.

Volgens de aanklacht zou Apple tools hebben gebruikt om zogenaamde ‘log-bestanden’ van Qualcomm te openen. Daarna zou het de bestanden aan engineers van Intel hebben gegeven. In log-bestanden staan regels data gegenereerd door hardware of software. Engineers gebruiken ze vaak om technische problemen te vinden en de prestaties van een chip te verbeteren.

“Engineers van Intel klaagden zelfs tegenover engineers van Apple dat ze de bestanden niet konden openen, omdat ze de juiste tools niet hadden”, aldus de chipfabrikant in de aanklacht. “Als reactie gebruikten engineers van Apple routinematig tools van Qualcomm om al verwerkte log-bestanden te maken, die ze naar engineers van Intel stuurden.”

Apple weigerde om te reageren op de beschuldiging.

Juridische strijd

De twee bedrijven hebben al langer ruzie. Qualcomm leverde onderdelen voor de iPhone, maar volgens Apple vraagt het bedrijf te hoge royalty-vergoedingen. Apple claimt zelf andere toepassingen te hebben gemaakt, waardoor ze de chipfabrikant niet langer nodig hebben. Maar volgens Qualcomm wordt hun technologie nog steeds gebruikt, wat betekent dat Apple inbreuk maakt op hun patenten.

De chipfabrikant wil dat Apple geld betaald, maar Apple weigert. Daarom werd Apple aangeklaagd, evenals de leveranciers van de iPhone-maker. De leveranciers besloten vervolgens zelf een rechtszaak te starten tegen Qualcomm.