‘Oprichters Instagram stappen op wegens ruzie met Mark Zuckerberg’

Kevin Systrom en Mike Krieger, de twee oprichters van Instagram, hebben aangekondigd op te stappen. Ingewijden stellen tegenover Bloomberg dat dit is vanwege spanningen tussen hen en Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Ze zouden het niet eens zijn over de richting die het sociale medium opgaat.

“We zijn van plan om wat vrije tijd te nemen, om onze nieuwsgierigheid en creativiteit opnieuw te ontdekken”, aldus Systrom in een verklaring. “Het bouwen van nieuwe dingen vereist dat we een stap terug nemen, begrijpen wat ons inspireert en dat koppelen aan wat de wereld nodig heeft. Dat is wat we van plan zijn om te doen.” Daarmee lijken de twee te suggereren een nieuwe startup te beginnen.

Instagram werd in 2012 door Facebook overgenomen. Systrom en Krieger zijn sindsdien werknemers bij Facebook. Het sociale medium werd echter onafhankelijk van Facebook gehouden, terwijl ze wel gebruikmaakten van de infrastructuur en middelen van Facebook.

Frustraties

De afgelopen tijd waren er echter frustraties ontstaan vanwege de dagelijkse inmenging van Zuckerberg, stellen de ingewijden. Dat zou de reden zijn dat de twee opstappen. Systrom en Krieger hebben officieel niets bekendgemaakt over de reden van hun vertrek.

De kans is groot dat Instagram verder geïntegreerd raakt met Facebook, nu de oprichters weg zijn. Volgens de ingewijden wordt het dan meer een afdeling van het grotere bedrijf, in plaats van een onafhankelijke divisie. Als gevolg van het nieuws daalden de aandelen van Facebook met 2,2 procent op de beurs. Concurrent Snap zag zijn aandelen met 2 procent stijgen.

“Kevin en Mike zijn buitengewone productleiders en Instagram reflecteert hun creatieve talenten”, aldus Zuckerberg in een verklaring. “Ik heb veel geleerd door met hen samen te werken in de afgelopen zes jaar, en heb er echt van genoten.”

Instagram heeft tegenwoordig ruim 1 miljard gebruikers.