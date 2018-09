Chrome 70 draait controversiële inlogfunctie weer terug

Google kwam afgelopen weekend behoorlijk negatief in het nieuws wegens een inlogfunctie die het zonder aankondiging had toegevoegd aan Chrome 69. Die kritiek heeft het gehoord en meteen opgepakt, want vanaf Chrome 70 kunnen gebruikers zelf kiezen of ze daar gebruik van willen maken.

In het weekend bleek dat mensen die binnen Chrome inlogden op bepaalde diensten van Google, ook automatisch ingelogd werden op Chrome. Daarvan werden gebruikers niet op de hoogte gesteld. Nu verandert Google dit beleid en zijn er wat wijzigingen aangebracht die gebruikers meer keuze geven.

Snelle veranderingen

In een reeks berichten op Twitter laat Chrome-manager Adrienne Porter Felt weten dat de functie vooral dient om mensen te laten weten wie er ingelogd is. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat mensen elkaars accounts gebruiken. Felt stelt ook dat de activiteit van de gebruiker niet direct gesynchroniseerd wordt met de servers van Google.

Toch heeft Google in een reactie op de feedback meteen een verandering doorgevoerd voor Chrome 70. Vanaf die versie kunnen gebruikers ervoor kiezen de inlogfunctie uit te schakelen. Deze blijft, net als nu het geval is, standaard ingeschakeld, maar hem uitzetten wordt eenvoudiger. Dat werd tot nu toe als behoorlijk verwarrend gezien, en dus stroomlijnt Google dit proces.

Afgezien daarvan verandert Google de manier waarop het met authenticatiecookies omgaat. In de huidige versie worden de Google-cookies bewaard, zodat je ingelogd blijft, ook als je alle andere cookies verwijderd hebt. Voortaan zullen echter alle cookies verwijderd worden, dus ook die van Google zelf.

Matthew Green, die de loginfunctie ontdekte, is nog altijd niet helemaal tevreden met de oplossing. “Het resultaat is beter, maar nog altijd net zo invasief als een paar weken geleden”, schrijft hij op Twitter. Tegelijk heeft Green wel lof voor de snelle reactie van het Chrome-team. “Ik realiseer me dat dit waarschijnlijk het best haalbare resultaat is”, schrijft Green verder.