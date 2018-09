Darktrace dat zelflerend cybersecuritysysteem aanbiedt haalt miljoenen op bij investeringsronde

De startup Darktrace, die zich bezighoudt met machine learning en cybersecurity, heeft in een investeringsronde vijftig miljoen dollar opgehaald. Daarmee zou het bedrijf zo’n 1,65 miljard dollar waard zijn. Het geld zal worden gebruikt om het product van Darktrace verder door te ontwikkelen en de internationale uitbreiding te bewerkstelligen.

Darktrace werd in 2013 opgericht. Het bedrijf noemt zichzelf de leider in “zakelijke immuunsysteemtechnologie” en biedt bovenal een cybersecurityproduct aan dat geavanceerde bedreigingen het hoofd biedt middels een machine learning platform. Dat platform werd ontwikkeld in de University of Cambridge. Investeerders zijn onder meer KKR en 1011 Ventures.

Darktrace: zelflerend product

Darktrace onderscheidt zichzelf van anderen op de securitymarkt door zijn platform te baseren op de “biologische principes van het menselijke immuunsysteem”. Het platform “leert” het “normale patroon van een organisatie, zijn gebruikers en apparaten”. Daardoor kan het platform snel zien of er eventueel een lek is of dat er een cyberaanval plaatsvindt.

Het systeem kan volgens CEO Nicole Eagan in minder dan een uur uitgerold worden. Er is geen configuratie van mensen nodig, of training. “Zodra het uitgerold is, begint het meteen met leren van wat ‘normaal’ is voor een netwerk. Het identificeert binnen slechts zeven dagen echte bedreigingen en anomalieën.”

Staat van het bedrijf

Bij een eerdere investeringsronde in juli 2017 haalde Darktrace al 75 miljoen dollar op. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen sindsdien 7.000 nieuwe netwerken aan zijn dienst toegevoegd. Daarnaast is het aantal medewerkers met zestig procent toegenomen naar meer dan 750 wereldwijd. Het heeft verder nog acht nieuwe kantoren geopend dit jaar, waaronder in Los Angeles, Mexico City en São Paolo. Het is nog altijd problematisch om winst te maken. Darktrace zou de afgelopen tijd tijdens zijn uitbreiding het verlies hebben laten verdubbelen naar 36,2 miljoen dollar.