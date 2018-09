Flexera koopt cloud management-bedrijf RightScale voor onbekend bedrag

Flexera Software heeft RightScale overgenomen voor een onbekend bedrag. Met de overname zegt het bedrijf enterprises te willen helpen bij het voorkomen dat ze teveel geld uitgeven aan de cloud. Dat meldt Silicon Angle.

Flexera is een provider van software asset management, die tools verkoopt om enterprises taken te helpen te automatiseren. Het gaat om taken die nodig zijn voor het onderhouden van software licenties. Met de tools van het bedrijf kunnen enterprises inzicht krijgen in en controle behouden over de software die ze hebben, evenals kosten voor software verminderen en afspraken over hun licenties naleven.

RightScale is een platform-provider voor cloud management en het optimaliseren van kosten. Het bedrijf verkoopt tools waarmee enterprises hun middelen en diensten verspreidt over diverse publieke en private clouds kunnen managen. Daarnaast biedt het een cloud cost management-dienst genaamd Optima aan, wat als standalone product wordt verkocht.

Integratie

Met de overname moeten de tools van RightScale geïntegreerd worden in een cloud management platform. Klanten van Flexera zouden hierom gevraagd hebben. Naar verwachting kan het “een volledige optimalisatie van uitgaven” aanbieden voor on-premises, infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service en software-as-a-service. Daarnaast kan het met de tools van RightScale acties automatiseren op basis van analyses van de software van de klant.

“We zijn erg enthousiast over deze overname. Het is een transformatie voor ons en onze klanten”, aldus Jim Ryan, CEO van Flexera. “60 procent van het IT-budget wordt uitgegeven aan software, hardware en de cloud. De uitgaven aan de publieke cloud groeien snel en onze klanten zijn erg duidelijk geweest over hun wensen om kosten voor de publieke cloud te managen met Flexera.”