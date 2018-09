IBM wil kunstmatige intelligentie naar elke werkplek brengen. Daarvoor kondigt het vandaag een grote AI-toolset gebaseerd op Watson aan. Die is in dit geval specifiek gericht op bedrijven in negen verschillende industrieën.

“Daar datastromen blijven groeien, raken mensen steeds meer overweldigd door de hoeveelheid informatie waar ze elke dag op moeten handelen”, begon David Kenny, senior vicepresident van IBM Cognitive Solutions. “Maar gelukkig valt de informatie-explosie samen met nog een andere belangrijke technologie ontwikkeling: kunstmatige intelligentie.”

Brede toepassing

Volgens Kenny is kunstmatige intelligentie bij uitstek de tool die gebruikt zou moeten worden door professionals om de data die ze ter beschikking hebben zoveel mogelijk te gebruiken. Het op maat maken van kunstmatige intelligentie voor specifieke industrieën en beroepen is een “kritische manier om iedereen ertoe in staat te stellen een nieuw potentieel te bereiken in hun dagelijks werk.”

Om die reden komt er dan ook de nieuwe toolkit die aangedreven wordt door Watson, de kunstmatige intelligentie die IBM in ontwikkeling heeft. De toolset komt naar negen verschillende industrieën. Op het vlak van marketing kan Watson bijvoorbeeld de productiviteit vergroten en als het aankomt op landbouw, moet Watson helpen met het analyseren van weersgegevens en satellietbeelden. En als het aankomt op klantenservice, zou Watson helpen met het beantwoorden van vragen.

IBM ziet echter een bredere toepassing voor zich als het op Watson aankomt. IBM IoT Building Insights zouden bijvoorbeeld de exabytes aan gegevens die gegenereerd worden binnen commerciële gebouwen moeten verwerken. Op die manier kunnen beheerders het energieverbruik van hun gebouwen efficiënter maken. Andere bedrijfstakken waar men zich op richt zijn de advertentiemarkt, human resources, fabricage, industriële machines, de leveringsketen en AI voor voertuigen.