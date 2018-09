OnePlus 6T krijgt vermoedelijk nieuw soort scherminkeping

Vandaag is er een render online verschenen van de OnePlus 6T. Die toont de volgende nieuwe toptelefoon van het Chinese bedrijf OnePlus en laat zien dat er voor een nieuw ontworpen inkeping gekozen wordt. Ditmaal geen brede inkeping, maar een relatief kleine en druppelvormige.

Dat blijkt uit de renders die OnLeaks gepubliceerd heeft op de site MySmartPrice. Bovenin de scherm zit een vrij kleine inkeping, die net als bij andere Chinese smartphones een druppelvorm heeft. Daarmee is het percentage van de voorkant dat uit scherm bestaat hoger dan bij het vorige toestel, de OnePlus 6.

Gelekte specificaties

Over pakweg een maand wordt de OnePlus 6T aan de wereld onthuld, maar in de opmars naar die onthulling, zijn al heel wat details gelekt. Het toestel zou een 6,4-inch AMOLED-scherm hebben met resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels en een schermverhouding van 19,5:9. Ook zal de telefoon volgens de geruchten draaien op een Qualcomm Snapdragon 845-processor. Die zou beschikken over minimaal zes gigabyte aan werkgeheugen en maximaal acht gigabyte. Verder is er een 64GB en een 256GB optie wat de opslagcapaciteit betreft.

De OnePlus 6T krijgt opvallend genoeg ook een vingerafdrukscanner achter het scherm. Dat werd twee weken geleden door de fabrikant bevestigd. Daarvoor wordt zeer waarschijnlijk gebruik gemaakt van technologie van zusterbedrijf Vivo, dat de technologie als eerste naar smartphones bracht. De renders van OnLeaks laten inderdaad zien dat er geen vingerafdrukscanner achterop de telefoon zit, waarmee het erop lijkt dat deze inderdaad achter het scherm ligt.

Andere geruchten wijzen op een dubbele camera aan de achterkant met 16 en 20-megapixelsensor. Afgezien daarvan zou de telefoon ondersteuning bieden voor Bluetooth 5.0 en een groter batterij dan de OnePlus 6. Hoewel het nog niet zeker is, zou de OnePlus 6T draaien op Android 9.0 en een nieuwe versie van OxygenOS.