Amazon Alexa had tijdelijke verbindingsproblemen in Europa

Amazon had gisteren problemen met zijn Echo-speakers. In Europa werden honderden meldingen gemaakt over problemen met de speakers, die geen verbinding wilden maken. Inmiddels werkt alles weer, meldt Reuters.

Met Amazon Alexa kunnen gebruikers via spraakcommando’s slimme apparaten in hun huis aansturen, muziek afspelen en bestellingen doen op Amazon.

“Vanochtend hadden we een probleem waardoor sommige Alexa-gebruikers niet konden praten met de dienst. De Alexa-dienst werkt nu weer normaal”, aldus Amazon gisteren in een verklaring. Diverse gebruikers in Europa gaven eerder aan dat het niet mogelijk was om verbinding te maken met de server.

“Ik heb drie Amazon Echo’s, één Echo Spot en twee Amazon Echo dots (2e generatie), die allemaal een rode ring tonen en me hetzelfde bericht geven: ‘Sorry, ik heb moeite met je te begrijpen. Probeer het later nog een keer'”, aldus een gebruiker. Een andere gebruiker zegt de Alexa-app op zijn telefoon te gebruiken. “Sorry, we hebben problemen met het systeem”, toonde de telefoon. “Ze zeggen dat ze aan het probleem werken”, stelt de gebruiker.

“Ik heb met Amazon gesproken. Ze hebben gigantische storingen bij hun servers en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Ik merk dat de Alexa- en Amazon Music-app werken, maar de Dot en Echo-apparaten niet”, aldus een derde gebruiker. Amazon zelf heeft geen reactie gegeven op vragen over het precieze probleem.

Eerdere problemen

Amazon heeft vaker last van problemen met Alexa. In mei bleek bijvoorbeeld dat een Echo-apparaat een privégesprek van een familie in de Amerikaanse staat Oregon had opgenomen en het naar een willekeurig contact had gestuurd. In maart lieten gebruikers weten uit het niets gelach te horen uit Alexa-apparaten. Amazon zegt dat beide problemen opgelost zijn.

Vorige week onthulde Amazon nog diverse nieuwe Alexa-producten, waaronder een magnetron en een klok.