VN gebruiken Nederlandse TRIP-systeem voor opsporing terroristen

De Verenigde Naties heeft besloten het Nederlandse Travel Information Portal (TRIP) beschikbaar te maken voor zijn aangesloten landen. TRIP wordt gebruikt om terroristen en zware criminelen op te sporen, door hun reisbewegingen te signaleren.

Voor het gebruik van het systeem hebben Nederland en de VN een overeenkomst getekend, meldt Tweakers. Het in Nederland ontwikkelde opsporingssysteem analyseert passenger name records (pnr)-gegevens. Daarmee worden de reisbewegingen van terroristen en internationale criminelen gevolgd. De informatie wordt beschikbaar bij het boeken van tickets.

Hoe het systeem precies werkt, is grotendeels onbekend. De Rijksoverheid stelt in een omschrijving dat het systeem de reserveringsgegevens en vertrekcontrolegegevens die reizigers bij luchtvaartmaatschappijen aanleveren verwerkt. In totaal zijn er negentien pnr-velden, die aangevuld worden met informatie van reizigers en luchtvaartmaatschappijen.

De gegevens die Nederland met TRIP verzameld, worden aan geautoriseerde werknemers van de douane gegeven. Buiten de EU worden de gegevens niet gedeeld.

Overhandiging

Het Travel Information Portal werd door minister Blok van Buitenlandse Zaken overhandigd in het hoofdkantoor in New York. Zowel premier Mark Rutte als Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, waren daarbij aanwezig.

Blok maakte verder bekend dat Nederland in 2018 15 miljoen euro investeert in het voorkomen van terrorisme. 2,5 miljoen euro daarvan wordt gebruikt voor capaciteitsopbouw in andere landen, om het Nederlandse opsporingssysteem toe te passen. Door het systeem te delen met VN-landen, levert Nederland volgens de Rijksoverheid “een essentiële bijdrage aan de verbetering van de wereldwijde detectiecapaciteit van terroristen”.

Het delen van het systeem is verder onderdeel van een van de drie Nederlandse prioriteiten als lid van de VN-Veiligheidsraad om onveiligheid te voorkomen. Daarnaast past het in de afspraken in het regeerakkoord dat Nederland zich inzet om ISIS-strijders te berechten. “Zonder opsporing geen berechting”, zei Blok.