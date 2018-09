Brian Acton, mede-oprichter van WhatsApp, verliet moederbedrijf Facebook tien maanden geleden. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Nu geeft Acton tegenover Forbes voor het eerst een inkijkje in zijn redenen om het bedrijf te verlaten.

WhatsApp werd in 2009 opgericht door Acton en Jan Koum. In 2014 nam Facebook het bedrijf over voor 19 miljard dollar. Maar Acton wist niet goed wat hij kon verwachten, gezien hij Facebook-CEO Mark Zuckerberg nauwelijks sprak.

Geld verdienen

Later bleek dat Facebook vooral geld wilde verdienen via advertenties. Acton en Koum zijn echter voorvechters van privacy en willen niet dat het platform teveel over zijn gebruikers weet. Facebook had echter besloten om op twee manieren geld te gaan verdienen via WhatsApp.

De eerste manier was om gerichte advertenties te tonen in de nieuwe Status-functie van de app. Acton was het hier echter niet mee eens: “Gerichte advertenties is hetgeen dat me ongelukkig maakt.” Daarnaast wilde Facebook zakelijke tools verkopen om bedrijven te laten chatten met gebruikers. Als bedrijven eenmaal betaalden, hoopte Facebook hen ook analytics-tools te gaan verkopen.

Probleem is echter dat WhatsApp end-to-end-encryptie heeft, waardoor de berichten niet te lezen waren door Facebook. Facebook was volgens Acton niet van plan om de encryptie stop te zetten, maar managers vroegen wel naar manieren om bedrijven analytische inzichten te bieden van gebruikers in een versleutelde omgeving.

Acton had een ander idee. Hij stelde voor om gebruikers een tiende van een cent te laten betalen als een bepaald aantal gratis berichten op waren. “Dat bouw je een keer en werkt in ieder land. Je hebt geen geavanceerde verkoopafdeling nodig. Het is een vrij eenvoudige zaak”, aldus Acton. Maar Sheryl Sandberg, COO van Facebook, wees het plan af.

Aandelen

Afgelopen september werd Acton naar het kantoor van Zuckerberg gehaald. Daar werd gesproken over een clausule in het contract, waarin staat dat Acton en Koum al hun aandelen – die in 4 jaar werden uitgedeeld – zouden krijgen als Facebook begon met “het implementeren van initiatieven om geld te verdienen”, zonder dat zij het ermee eens waren.

In september had Acton al laten weten te willen opstappen. Toen hij bij het kantoor van Zuckerberg aankwam, was er een advocaat aanwezig. Acton maakte duidelijk dat het meningsverschil over het verdienen van geld via advertenties betekende dat hij al zijn aandelen zou krijgen. De advocaat was het hier niet mee eens, omdat WhatsApp alleen initiatieven onderzocht en ze niet “implementeerde”. Zuckerberg zei simpelweg: “Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat je met me spreekt.”

Acton besloot uiteindelijk niet terug te vechten. “Uiteindelijk heb ik mijn bedrijf verkocht. Ik ben een sellout, dat weet ik.” In september 2017 kondigde hij zijn vertrek aan.

Signal

Bij zijn vertrek zei Acton zich bezig te gaan houden met een non-profit. Dat blijkt Signal te zijn, dat 50 miljoen dollar kreeg van Acton en in een goed doel werd omgezet. Nu werkt hij samen met dezelfde mensen die het encryptie-protocol opzetten dat onderdeel is van Signal en de 1,5 miljard gebruikers van WhatsApp beschermd.