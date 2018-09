Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-CEO Jeff Bezos, verkoopt nu ook raketmotoren. De raketmaker United Launch Alliance heeft aangekondigd dat het de BE-4 raketmotor van het bedrijf gekozen heeft voor zijn nieuwe Vulcan Centaur-raket. Daarmee versloeg Bezos’ bedrijf het bekendere Aerojet Rocketdyne, dat de AR1-motor ontwikkeld.

“We zijn blij dat we deze partnerschap met Blue Origin hebben gesloten en kijken uit naar een succesvolle eerste vlucht van de volgende generatie van ons lanceringsvoertuig”, aldus Tory Bruno, CEO van United Launch, tegenover Ars Technica. De Vulcan Centaur moet halverwege 2020 zijn eerste vlucht gaan maken.

Bob Smith, CEO van Blue Origin, stelt erg blij te zijn dat zijn motor gekozen is. “United Launch Alliance is de belangrijkste lanceringsprovider voor nationale veiligheidsmissies, en we zijn enthousiast dat we deel uitmaken van zijn team en de missie. We kunnen Tory Bruno en het gehele United Launch Alliance-team niet genoeg bedanken voor het vertrouwen in onze motor.”

BE-4

De BE-4-motor gebruikt een relatief nieuw soort brandstof: methaan. De motor heeft voortstuwingskrach van 550.000 pond op zeeniveau, wat 25 procent krachtiger is dan de belangrijkste motor op de space shuttle. Het is zelfs de meest krachtige raketmotor die ontworpen en gebouwd is om methaan te gebruiken.

De motor is voor het overgrote deel gefinancierd door Jeff Bezos, zonder directe kosten voor belastingbetalers. Bezos besteedde waarschijnlijk bijna een miljard dollar aan de financiering. Raketmotoren werden tot een paar jaar geleden vrijwel helemaal gefinancierd door overheidscontracten.

De United Launch Alliance koos de BE-4 onder meer omdat het waarschijnlijk sneller klaar was en waarschijnlijk minder kostte om te kopen. Iedere Vulcan-raket moet twee motoren gebruiken.

Aerojet

Verschil was bovendien dat Aerojet op een gegeven moment geen duidelijke voortgang meer wist te boeken. Blue Origin begon in oktober 2017 met het testen van de motor, terwijl Aerojet minder van zijn eigen geld uitgaf aan de ontwikkeling van de AR1. In de lente stopte het helemaal met het besteden van eigen geld voor de ontwikkeling.