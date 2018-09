Alphabet-dochter Chronicle komt met zakelijke malwarezoekdienst

Chronicle, een van de dochterbedrijven van Alphabet, komt met nieuwe beveiligingssoftware. Het bedrijf heeft vandaag een platform onthuld dat specifiek gemaakt is om malware binnen zakelijke netwerken op te sporen. Het platform heet VirusTotal Enterprise en is per direct beschikbaar.

Afgelopen januari richtte Alphabet Chronicle op. Vandaag lanceert het dus een product gebaseerd op de technologie die ook zoekgigant Google gebruikt. Alphabet nam VirusTotal in 2012 over van een Spaanse beveiligingsfirma die hem als gratis dienst voor beveiligingsexperts ontwikkeld had. Nu is het een nieuw zakelijk product.

Verdachte bestanden scannen

VirusTotal biedt de mogelijkheid om verdachte bestanden te bekijken en te controleren aan de hand van een database van miljarden bekende malware-handtekeningen. De tool voert de controles uit aan de hand van meer dan honderd scanning-engines, evenals een lange lijst met publieke datasets rond cyberbedreigingen. VirusTotal Enterprise breidt verder de gratis versie uit met mogelijkheden die bedrijven kunnen toepassen op hun interne infrastructuur.

Een van de voornaamste toevoegingen ligt in de Private Graph. Dat is een verbeterde versie van VirusTotal Graph, een betaalde visualiseringsdienst die securityexperts helpt patronen te ontdekken in malware-infecties. Bedrijven kunnen die visualiseringen verbeteren met gegevens rond hun infrastructuur, medewerkers, zakelijke structuur en bepaalde bedrijfsspecifieke details. Chronicle stelt dat de Private Graph automatisch bepaalde kenmerken van hacks kent.

Gratis en betaalde variant

Afgezien van de Private Graph, brengt Chronicle ook nog een nieuwe zoekmachine uit die helpt met het zoeken naar data over specifieke malware. VirusTotal Enterprise laat professionals dan ook een boel verschillende parameters instellen bij die zoektocht. Een gebruiker zou ervoor kunnen kiezen een icoontje van een malware-toepassing te gebruiken en daarnaar zoeken.

Veel van de diensten van Chronicle zijn zowel in een gratis als betaalde variant beschikbaar. Dat geldt voor de Private Graph, maar ook voor de zoekmachine. Beiden bieden in de betaalde variant een boel extra mogelijkheden, zoals snellere en bredere zoekopdrachten. Goedkoop is het platform niet: naar verluidt kost het 10.000 dollar per jaar.