Betaaldienst Stripe haalt 245 miljoen dollar op in nieuwe investeringsronde

Stripe heeft 245 miljoen dollar opgehaald in een nieuwe investeringsronde. Daarmee zou het op een totale waarde van maar liefst 20 miljard dollar uitkomen. Een mooie mijlpaal, want het bedrijf zou in 2019 of 2020 de beurs op willen.

Het bedrijf werd in 2010 opgericht en verwerkt betalingen op de sites van zijn klanten. De afgelopen jaren heeft het allerlei nieuwe producten toegevoegd aan zijn aanbod, waaronder een dienst die Radar heet, die erop gericht is om fraude te detecteren. Andere diensten zijn Stripe Issuing voor debet kaarten, Stripe Terminal voor betalingen.

Grote klanten

Onder de klanten van Stripe bevinden zich enkele van de grootste techbedrijven van de wereld. Denk daarbij aan Amazon, Facebook, Uber, Spotify en Didi Chuxing Technology. Deze nieuwe investeringsronde werd geleid door Tiger Global Management en omvatte investeringen van onder meer DST Global, Sequoia, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, Khosla Ventures, General Catalyst en Thrive Capital.

Het geld dat is opgehaald zal gebruikt worden voor de internationale uitbreiding van Stripe. Zo zal er een hub in Singapore geopend worden. Overigens haalde Stripe al veel meer geld op. Met de 245 miljoen dollar van deze investeringsronde erbij, staken investeerders in totaal al 685 miljoen dollar in het bedrijf.

Beursgang mogelijk?

Al die investeringsrondes zorgen voor flinke speculatie over een eventuele beursgang. Gespeculeerd wordt dat het bedrijf in de loop van 2019 of 2020 de beurs zou willen betreden. Maar in 2016 stelde Chief Financial Officer Will Gaybrick nog dat het bedrijf “geen plannen” had om in de nabije toekomst een beursgang te maken. CEO Patrick Collison herhaalde die woorden in april 2017.

Toentertijd vertelde Collison tijdens een interview met TechCrunch dat het bedrijf het “erg goed” deed en dat het op de lange termijn zijn aanbod wilde laten groeien. “Sterke bedrijven zijn lang niet altijd afhankelijk van geld van buitenaf”.