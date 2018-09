Amerikaanse beurswaakhond klaagt Elon Musk aan wegens tweet

Elon Musk wordt aangeklaagd door de Amerikaanse beurswaakhond. De Securities and Exchange Commission (SEC) is tot die beslissing gekomen naar aanleiding van berichten van Musk op Twitter. Daar stelde hij Tesla van de beurs te willen halen. Dat had invloed op de aandelenkoers en mogelijk heeft Musk daar winst mee gemaakt.

Dat meldt persbureau Bloomberg vandaag. De SEC heeft een rechtszaak aangespannen in New York en stelt dat Musk investeerders misleid heeft door te stellen dat hij alles in gereedheid had om het bedrijf van de beurs te halen. De SEC wil niet alleen dat Musk een flinke boete betaalt, ook vindt het dat een rechter Musk verbiedt als directeur van een publiek bedrijf actief te zijn.

Vals en misleidend

“De statements van Musk waren vals en misleidend”, aldus codirecteur Stephanie Avakian van de SEC. “Ze waren in zijn geheel niet op feiten gebaseerd.” Vrijwel direct na de aankondiging van de rechtszaak begonnen investeerders aandelen van Tesla te dumpen. Momenteel is de aandelenkoers met dertien procent gedaald tot minder dan 270 dollar.

Problematisch is volgens de SEC dat Musk de afgelopen tijd achteloos en grillig geworden is. Op Twitter zette hij te overwegen Tesla voor 420 dollar per aandeel van de beurs te halen. Dat is een prijs ver boven de aandeelprijs op dat moment was, en een getal waar Musk toe kwam omdat het een codenaam voor marihuana is. In een reactie liet Musk weten dat de rechtszaak “onrechtvaardig” is en dat er erg “verdrietig en teleurgesteld” door is.

Transparantie en waarheid

Naar eigen zeggen heeft Musk altijd “waarheid, transparantie en investeerders” hoog in het vaandel. “Integriteit is de belangrijkste waarde in mijn leven en de feiten zullen laten zien dat ik die nooit op het spel heb gezet.’ Het bestuur van Tesla laat verder weten volledig achter Musk te staan.

De controverse begon in augustus, toen Musk op Twitter stelde te overwegen Tesla van de beurs te halen. Hij zou de fondsen daar al klaar voor hebben. Maar volgens de SEC waren er helemaal geen afspraken voor gemaakt, dus kon Musk die uitspraak helemaal niet doen. Tegelijk was er al een onderzoek naar Tesla, dat volgens de SEC veel te hoge productiecijfers noemt. De autofabrikant worstelt juist met de productielijnen van zijn auto’s, die nog veel fouten kennen en daardoor niet zo snel van de band rollen als gehoopt.