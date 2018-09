Linux is het meest populaire besturingssysteem op Microsoft Azure

Drie jaar geleden meldde Mark Russinovich, CTO van de Microsoft Azure Cloud nog dat één op de vier Azure instances op Linux draaide. In 2017 was dat aantal gestegen tot veertig procent. Vandaag meldt Microsoft dat ongeveer de helft van de instances op Linux draait, waarmee dat het populairste besturingssysteem op Azure is.

Scott Guthrie, de uitvoerend vicepresident van de cloud and enterprise group van Microosft meldde in een interview dat “momenteel ongeveer de helft – al wisselt het van dag tot dag omdat een boel van de workloads flexibel zijn – van de Azure VMs op Linux draaien”. Iets later meldde Microsoft dat “ongeveer de helft van de Azure VMs Linux zijn”.

Praktische beslissing

Daarmee is dus niet Windows Server het populairst, terwijl Microsoft dat juist ontwikkelde voor zijn cloudaanbod. Maar niet alleen Azure-gebruikers maken meer gebruik van Linux dan ooit. Ook Microsoft omarmt het systeem volgens Guthrie. “Native Azure-diensten draaien vaak op Linus. Microsoft bouwt meer van die diensten. Azure’s Software Defined Network (SDN) is bijvoorbeeld gebaseerd op Linux”. En er zijn meer van dat soort projecten. “Kijk naar onze gelijktijdige release van SQL Server op Linux. Al onze projecten draaien nu op Linux”, aldus Guthrie.

Dat past binnen woorden van Russinovich, die volgens ZDNet enige jaren gelden opmerkte dat Microsoft naar Azure overschakelde omdat “het een praktische zakelijke beslissing” is. Dat komt omdat veel klanten simpelweg gebruik willen maken van Linux. Aangezien Microsoft in essentie een dienstverlener is, geeft het klanten dus simpelweg wat ze willen.

“We spreken met klanten die heel specifiek stellen Linux te willen. Dan geven we ze dat,” aldus CTO of Data, Raghu Ramakrishnan. “Als je MySQL wilt, dan geven we je MySQL. Alsje NoSQL wil, geven we je NoSQL. Dat betekent dat je onderdeel moet zijn van open source, en open source valt per definitie onder de brede gemeenschap.”