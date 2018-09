In november stopt Microsoft met ondersteuning klassieke Skype

Even leek het erop dat Microsoft voorlopig niet zou stoppen met de traditionele versie van Skype. Maar nu meldt het bedrijf dat Skype 7 (en ouder) per 1 november 2018 niet langer ondersteund wordt op desktops. Per 15 november 2018 stopt de ondersteuning op mobiele apparaten en tablets.

Die aankondiging maakte Microsoft eerder vandaag. Het bedrijf stelt dat enkele van de meest verzochte functies naar Skype 8 gebracht zijn en dat het er daarom klaar voor is om mensen volledig over te laten schakelen. Per november stopt dan ook de ondersteuning van Skype 7 Classic. “Ondanks dat je nog even de oudere versies kunt gebruiken, moedigen we je aan om vandaag nog te updaten om de diensten ongestoord te kunnen blijven gebruiken”, schrijft het team van Skype in een blog.

Overschakelen naar Skype 8

Afgelopen juli maakte Microsoft bekend dat het van plan was om de ondersteuning van Skype 7 per 1 september te laten vallen. Iedereen zou over moeten schakelen op de nieuwere versie van de software. Maar in augustus werd die beslissing teruggedraaid. Dat gebeurde naar aanleiding van behoorlijk negatieve feedback van ontevreden gebruikers.

Vandaag stelt Microsoft echter dat de ontwikkeling van enkele veelgevraagde functies voortduurt en dat het bedrijf er om die reden alle vertrouwen in heeft dat overschakelen nu mogelijk is. Zo komt er een opnamefunctie naar Skype en is het straks ook mogelijk om binnen Skype-chats te zoeken naar bepaalde termen. Gebruikers kunnen “binnenkort” ook telefoonnummers toevoegen aan bestaande contacten en krijgen de optie om meer zaken aan hun accounts toe te voegen.