LG onthult vijf camera’s tellende smartphone V40 ThinQ

Ondanks dat het toestel nog gelanceerd moet worden, lijkt het erop dat LG niet kon wachten zijn nieuwe vlaggenschip vast aan de wereld te tonen. In Zuid-Korea is al promotiemateriaal naar buiten gebracht rond de V40 ThinQ. De telefoon heeft drie camera’s aan de achterkant en twee camera’s aan de voorkant.

Dat blijkt uit het promotiemateriaal dat LG vrijgaf in Zuid-Korea. De smartphone heeft een display van 6,4-inch en een frame van versterkt glas. Verder is het toestel beschikbaar in drie kleuren: blauw, grijs en rood en zit er aan de achterkant een vingerafdrukscanner. LG onthult het toestel op 3 oktober officieel.

De LG V40 ThinQ lijkt wat het design betreft op de vorig jaar verschenen V30, maar heeft ook wat elementen van de LG G7 ThinQ. Ondanks dat de teaser het design vast laat zien, weten we nog weinig officieel over de specificaties van het apparaat. Duidelijk is in elk geval dat de achterkant drie cameralenzen huisvest en dat eraan de voorkant twee lenzen zitten.

Verwacht wordt dat het toestel draait op een Qualcomm Snapdragon 845-processor, de nieuwste die Qualcomm uitbracht. Vermoedelijk beschikt die processor over minstens vier gigabyte aan werkgeheugen en bouwt LG voor de gebruiker minimaal 64 gigabyte aan opslagcapaciteit in. Verder wordt er nog een speciale knop verwacht waarmee gebruikers de Google Assistant kunnen oproepen.

Opmerkelijk genoeg zit er in de promo van LG geen duidelijk beeld van de voorkant. Gelukkig plaatste Evan Blass een render op Twitter, waaruit blijkt dat het apparaat een flink scherm heeft met afgeronde hoeken. Dat ziet er dan als volgt uit:

De telefoon wordt volgende week woensdag onthuld. Dan maakt LG ook meteen de specificaties die we nog niet kennen bekend.