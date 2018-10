Gebruikers melden verbindings- en oplaadproblemen bij iPhone XS en XS Max

De iPhone XS en XS Max zijn de nieuwe toptoestellen van Apple. Maar ze worden in sommige gevallen al getroffen door problemen. Zo blijken de toestellen niet altijd even goed en snel op te laden en zijn er andere problemen.

Het probleem heeft niet op alle apparaten invloed. Het lijkt er, zo schrijft zakenblad Forbes, op dat een groot aantal apparaten te maken heeft met de problemen. Het zou gaan om problemen bij het opladen via de Lightning-ingang. Sommige apparaten laden enkel op als het scherm aan staat en anderen laden überhaupt pas op als ze gereset zijn.

Sensorproblemen?

Het probleem schijnt iets te maken te hebben met het algoritme dat moet detecteren of de Lightning-ingang connectie maakt. Dat werkt vooral niet goed op het moment dat het scherm uitstaat en de telefoon in slaapmodus gesprongen is. Vermoedelijk gaat het om een probleem dat softwarematig opgelost kan worden, maar het is ook mogelijk dat het om een hardwarematig probleem gaat. De uiteindelijke oplossing zal van Apple moeten komen, maar het is naar het schijnt niet het enige probleem.

Naar het schijnt hebben gebruikers ook te maken met problemen rond wifi en dataverbindingen. De kwaliteit van telefoongesprekken zou tegenvallen, en de datasnelheden zouden ook niet zo snel zijn als mogelijk. Testers melden onder meer dat ze hun simkaart uit hun iPhone 8 of iPhone X gehaald hebben en bij de iPhone XS en XS Max gebruiken. Daarna zouden ze ontdekt hebben dat de datasnelheden lager liggen bij de nieuwe toestellen.

Waar dat precies mee te maken heeft is maar de vraag. Wellicht heeft het iets te maken met de veranderde configuratie van de toestellen. Apple heeft bijvoorbeeld nieuwe Intel-modems ingebouwd, evenals nieuwe versterkers en antennes. Dat zou invloed kunnen hebben op de netwerken waarmee de apparaten verbonden zijn.