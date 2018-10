‘Google werkt aan Windows 10-ondersteuning voor nieuw Pixel-apparaat’

Volgens de geruchten werkt Google aan een Chrome OS-tablet. Die zou niet alleen op Chrome OS draaien, maar mogelijk ook ondersteuning bieden voor Windows 10. Dat heeft het team van 9to5Google althans ontdekt in code die op Chromium verscheen.

Volgens 9to5Google staat er in code op Chromium een verwijzing naar Windows 10. De komst van de Chrome OS-tablet is op zichzelf nog geen zekerheid, maar geruchten gaan er wel al langere tijd over rond. Nu horen we dat Chrome OS dus in de toekomst niet het enige besturingssysteem is dat beschikbaar is binnen de Pixel-apparaten van Google.

Nieuwe commit

De afgelopen maanden hoorden we al regelmatig geruchten over een Chromebook die niet alleen Chrome OS zou kunnen starten, maar ook Windows 10. Tot nu toe is er pas één apparaat uitgebracht dat dit ook echt kan, namelijk de Pixelbook. Maar het lijkt erop dat in de toekomst ook andere apparaten over die mogelijkheid gaan beschikken.

Afgelopen juli verscheen er een commit op Chromium die laat zien dat er getest wordt met een tweede Windows 10-chromeapparaat. Verwezen wordt naar de Nocturne, wat volgens 9to5Google een verwijzing is naar de Google Pixel Slate. Dat apparaat moet nog aangekondigd worden, maar zou er snel aankomen.

Windows 10 werkend krijgen

Belangrijk in de code die aangetroffen werd is in elk geval de opmerking dat “Windows 10 een BSOD toont bij het opstarten […] wat komt door de manier waarop het nu ingesteld staat”. Een eerdere commit bevatte juist andere tekst: “Ik heb te maken met een OS dat niet kan starten door de manier waarop het geheel nu in elkaar steekt.” Duidelijk is dat er hoe dan ook een ontwikkelaar binnen Google is die zich bezighoudt met het werkend krijgen van Windows 10.

Dat wil niet zeggen dat de Google Pixel Slate ook direct een dual-boot mogelijkheid krijgt, zoals de Pixelbook die heeft. Wel is het duidelijk dat Google werkt aan bredere ondersteuning voor Windows 10 op zijn Chromebooks. Op 9 oktober houdt het bedrijf een nieuw hardware-evenement, waarbij naar verwachting in elk geval nieuwe Pixel-telefoons, een tablet en een nieuwe Chrome-convertible gepresenteerd worden.