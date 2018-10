Thomas Kurian, die bij Oracle de leiding heeft over het uitbreiden van de cloud computing bij het bedrijf, heeft ontslag genomen. Kurian zei in september nog met verlengd verlof te gaan.

Een woordvoerder van Oracle zei in september nog dat Kurian snel terug werd verwacht. Het is onbekend waarom hij toen besloot om verlof te nemen. T.K. Anand, die sinds juni bij Oracle werkt, nam veel van zijn verantwoordelijkheden over. Die promotie zou slechts tijdelijk zijn, tot Kurian terugkwam.

Nu heeft Kurian ontslag genomen, meldt Business Insider. Volgens geruchten is dat omdat hij een conflict had met Ellison over de richting die het bedrijf opging met cloud computing.

Of Anand zijn promotie bij Oracle behoudt, is onbekend. Diverse andere topmensen hebben ook delen van de taken van Kurian overgenomen. Anand werkte voordat hij bij Oracle kwam 22 jaar bij Microsoft als engineer. Ook was hij uiteindelijk general manager van de cloud-afdeling bij Microsoft.

Kurian

Kurian werkte sinds 1996 bij Oracle. Hij werkte zo nauw samen met CEO Larry Ellison, dat er geruchten waren dat Kurian CEO zou worden als Ellison met pensioen zou gaan. Officieel gezien zou Kurian op 28 september zijn ontslag in hebben gediend. Hij zou vertrokken zijn om aan “andere kansen” te werken.

Kurian zei in september met “verlengd verlof” te gaan. In een e-mail aan zijn werknemers leek hij echter afscheid te nemen. “Ik ben erg trots op wat we samen hebben bereikt en dankbaar om de kans te hebben gehad om jullie bij deze reis te helpen”, aldus Kurian in de mail.