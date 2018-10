Microsoft heeft een grootschalige overeenkomst gesloten met Volkswagen op het gebied van cloud computing. De twee bedrijven gaan samen een software-platform op Azure maken, waar de connected cars (hierna verbonden auto’s) van Volkswagen op moeten draaien.

De diensten die geleverd worden via de “Automotive Cloud” moeten vanaf 2020 in ruim 5 miljoen nieuwe voertuigen zitten, meldt Silicon Angle. Daarnaast wil het een nog groter “One Digital Platform” op Azure bouwen, dat niet alleen beschikbaar wordt voor auto’s van Volkswagen zelf, maar ook voor die van zijn dochterbedrijven. Het gaat onder meer om Audi, Bentley en Porsche.

Er zijn nog weinig technische details bekend van het project. Wel heeft Volkswagen onthuld een cloud-ontwikkelingscentrum te willen bouwen vlakbij het hoofdkwartier van Microsoft in Redmond. Naar verwachting werken daar binnenkort 300 engineers. Doordat de twee gebouwen zo dicht bij elkaar komen te zitten, kunnen de bedrijven nauw samenwerken aan het project.

Microsoft gaat niet alleen werken aan de Automotive Cloud, maar helpt Volkswagen ook met het aannemen van mensen, human resources management en consulting-diensten. Verder gaat het training bieden aan de engineers van Volkswagen.

Hoeveel geld er gemoeid is bij de overeenkomst, is onbekend. Volkswagen verkocht in 2017 echter 10,7 miljoen voertuigen wereldwijd, wat betekent dat Microsoft mogelijk flink wat omzet op kan strijken. Daarnaast krijgt het een sterkere positie in de automarkt.

AWS

De overeenkomst is belangrijk voor Microsoft, gezien het concurrentie als Amazon Web Services heeft verslagen in de strijd om het contract. Ondertussen richt Amazon Web Services zijn pijlen op autofabrikanten als BMW.

Het bedrijf kondigde vorig week verder Echo Auto aan. Echo Auto laat bestuurders de spraakassistent Amazon Alexa gebruiken tijdens het rijden. Het systeem wordt op het dashboard gezet en ingeplugd in het infotainmentsysteem.