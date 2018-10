‘Slack wil begin 2019 beursgang maken’

Slack Technologies zou van plan zijn om binnen nu en een paar maanden een beursgang te maken. Momenteel schijnt een team van het bedrijf actief voorbereidingen te treffen voor die beursgang. De bedoeling zou zijn om in de eerste helft van 2019 de beurs te betreden.

Dat meldt de Wall Street Journal vandaag op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Slack heeft volgens die bronnen nog geen bank aangetrokken om de beursgang in goede banen te leiden, maar zou wel op het punt staan om dat te doen. Het bedrijf verwacht dat het bij beursgang ruim zeven miljard dollar waard is. Dat baseert het onder meer op een recente investeringsronde, waarbij Slack 427 miljoen dollar ophaalde.

Snelle uitbreiding

Bij de meest recente investeringsronde staken onder meer de Dragoneer Investment Group en General Atlantic flink wat geld in Slack. Nog voordat het bedrijf die ronde startte, zou Slack al overwogen hebben om een beursgang te maken. Sterker nog: de bronnen van de Wall Street Journal stellen dat hier al in 2017 naar gekeken werd.

De afgelopen maanden is Slack behoorlijk populair geworden. Afgelopen mei overschreed het de grens van acht miljoen dagelijks actieve gebruikers, twee miljoen meer dan in september 2017. Dat komt mede doordat Slack een behoorlijk agressieve overnamestrategie hanteert. Afgelopen juli nam het nog concurrenten Hipchat en Stride over.

De beurs op

Het nieuws dat Slack ook van plan zou zijn om een beursgang te maken past binnen een boel andere eerdere berichten over techbedrijven die van plan zijn om een beursgang te maken. Uber wil bijvoorbeeld in de loop van volgend jaar de beurs op. Dat geldt verder ook voor Lyft, dat in maart of april een beursgang wil maken.

De afgelopen tien dagen waren er verder twee techbedrijven die al daadwerkelijk de beurs op gingen. Allereerst haalde Eventbrite 230 miljoen dollar op bij zijn beursgang en vervolgens haalde SurveyMonkey 180 miljoen dollar op.