Elon Musk stapt op als bestuursvoorzitter Tesla in schikking met SEC

Elon Musk stapt op als voorzitter van de raad van bestuur van Tesla. Daarnaast betaalt hij een boete van twintig miljoen dollar. Dat is de schikking die Musk met de Amerikaanse markttoezichthouder SEC getroffen heeft over een eerdere aanklacht rond claims van de CEO dat hij de autofabrikant van de beurs kon halen.

Musk mag zijn baan als CEO van Tesla houden en ook in de raad van bestuur blijven. Maar hij moet binnen 45 dagen opstappen als bestuursvoorzitter en mag de komende drie jaar niet herkozen worden in die rol. Dat is onderdeel van de schikking van Musk en de SEC. Tesla moet ook een boete van twintig miljoen dollar betalen.

De schikking

Musk noch Tesla hoeven onder de schikking schuld te bekennen. Tegelijk volgt de schikking wel op een aanklacht van de SEC, die voortkwam uit de keuze van Musk om op Twitter te plaatsen dat hij overwoog Tesla van de beurs te halen voor 420 dollar per aandeel. Dat was een opvallende claim die hij niet hard kon maken.

Binnen de schikking moet Telsa verder nog twee onafhankelijke directeuren aanstellen. Ook moet er een comité van onafhankelijke bestuursleden aangesteld worden. Musk zal verder verplicht zijn om de communicatiestrategie van Tesla te volgen en moet als hij over Tesla wil twitteren eerst communicatieadviseurs van het bedrijf naar de berichten laten kijken.

Tevreden investeerders?

De schikking zal bepaalde investeerders in Tesla tevreden houden. In de rechtszaak die de SEC had aangespannen werd juist gevraagd om Musk helemaal uit het bestuur te verwijderen. Dat leidde tot spanningen, want investeerders waren bang dat het dan niet goed zou komen met de autofabrikant. Al jaren worstelt de fabrikant met de massaproductie van zijn voertuigen.

Overigens maakt deze schikking enkel een einde aan de rechtszaak van de SEC tegen Musk. Er zijn ook nog een aantal investeerders die een zaak tegen de CEO hebben aangespannen. Hun rechtszaken zullen vermoedelijk aan kracht winnen door de aanklacht van de SEC; in de documentatie daarvan waren nieuwe feiten te vinden voor de advocaten van de investeerders.