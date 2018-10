Intel investeert 1 miljard dollar in uitbreiding chipfabrieken

Momenteel is er wereldwijd een tekort aan processoren voor computers. Zeer waarschijnlijk om die reden, heeft Intel vandaag bekend gemaakt dat het 1 miljard dollar investeert in zijn chipfabrieken, in een poging de productie te verhogen.

De investering wordt uitgesmeerd over drie fabrieken: in Ierland, Israël en in de Verenigde Staten. Daarmee komt Intel ook dicht bij de vijftien miljard dollar die het had willen investeren in zijn productiefaciliteiten. Daarnaast zal het op deze manier de fabrikanten van computers geruststellen, evenals investeerders. De zorg was namelijk dat de sector de groeiende verkopen van computers niet kon bijbenen.

Vraag bijbenen

Gegevens van onderzoeksbureau Gartner laten zien dat de wereldwijde leveringen van computers voor het eerst sinds 2012 zijn gestegen. Intel, dat een groot deel van de processoren in laptops en desktops produceert, reageerde op de dalende vraag naar computers (en dus ook zijn chips) door prioriteit te leggen bij andere producten. Zo produceerde het meer van de Xeon-serverchips, waar de marges ook hoger op zijn.

Ook probeert Intel een transitie te maken van 14-nanometer chips naar nieuwere en geavanceerdere 10-nanometer chips. Die transitie verloopt allesbehalve soepel. De combinatie van deze factoren maakt dat Intel de hernieuwde vraag naar zijn processoren maar met moeite kan bijbenen.

Vooruitgang boeken

In een brief aan investeerders laat Bob Swan, de CFO van Intel en de interim-CEO, weten dat het bedrijf vooruitgang boekt als het aankomt op de productie van 10nm-chips. Verder stelt hij dat het bedrijf nu een “customer-first” aanpak hanteert, waarbij het aanbod meer in lijn met de vraag moet komen te liggen.

Daarnaast schrijft Swan dat Intel zijn verwachte omzet van 69,5 miljard dollar dit jaar zeer waarschijnlijk zal halen. Dit nieuws, samen met dat rond de investering maakt dat de aandelenkoers van Intel flink gestegen is: die zijn nu drie procent meer waard. Die van concurrent AMD zijn echter met vijf procent in waarde gedaald.