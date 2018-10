AWS maakt High Memory Instances voor in-memory databases beschikbaar

Amazon Web Services (AWS) heeft High Memory EC2 instances beschikbaar gemaakt voor gebruikers die intensieve in-memory databases draaien, zoals SAP HANA. De High Memory EC2 instances bieden 6, 9 of 12 TB aan geheugen. Volgend jaar komen er ook opties voor 18 en 24 TB, meldt Silicon Angle.

In-memory databases stoppen complete datasets in het RAM-geheugen, waardoor ze dichterbij de enterprise-applicaties staan waar ze mee praten. Met High Memory EC2 moet dat mogelijk worden gemaakt.

Volgens Jeff Barr, Chief Evangelist bij AWS, hebben diverse enterprises om deze functie gevraagd. Tot nu toe was het echter niet mogelijk. Het beste alternatief was tot nu toe om in-memory databases on-premises of in een datacentrum te draaien. Hier is echter extra networking voor nodig, waardoor het geheel complexer wordt en er meer latency ontstaat.

Met de High Memory instances kunnen gebruikers hun in-memory databases in dezelfde Virtual Private Cloud draaien als de opslag-, networking-, analytics-, IoT- en machine learning-diensten waar ze verbinding mee maken. Daardoor moet de latency verlaagd worden en het eenvoudiger worden om te beheren.

Grote vraag

Volgens analist Holger Mueller van Constellation Research komt er een grote vraag naar deze instances, omdat enterprises applicaties steeds meer verplaatsen naar in-memory databases. Daardoor zijn grotere platformen nodig om de lading te accomoderen. “SAP Hana en de SAP-apps die er op draaien, zijn een bijzonder veeleisende use-case, omdat ze allemaal data in-memory bewaren.”

Het extra geheugen dat door de nieuwe instances beschikbaar wordt, geeft Amazon volgens Mueller een kans om de belangrijkste enterprise-partner te blijven om S/4HANA en BW/4HANA workloads te blijven draaien. “Enterprises hoeven geen kapitaaluitgaven te doen voor deze platformen, omdat ze ze via AWS kunnen operationaliseren als operationele uitgaven.”

De kans is echter groot dat er concurrentie komt voor dit soort in-memory workloads. Google zei eerder dit jaar bijvoorbeeld dat het ondersteuning voor SAP HANA en andere workloads zou verhogen op zijn eigen cloud-platform. Dit zou het doen met de nog te verschijnen Optane DC persistent memory van Intel.