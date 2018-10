Mogelijk opnieuw geen USB-C op Surface Laptop 2 en Surface Pro 6

Microsoft presenteert morgenavond nieuwe Surface-hardware. We verwachten ons al zeker aan een Surface Laptop 2 en Surface Pro 6. Tegen de verwachting in zullen die naar alle waarschijnlijkheid opnieuw geen USB-C-aansluitingen bevatten.

Dat blijkt althans uit gelekte informatie en beelden die WinFuture publiceert. Het bericht sluit bovendien aan bij eerdere gelekte beelden van de Surface Laptop 2. Microsoft zou vasthouden aan mini-DisplayPort, een klassieke USB-poort en de Surface Connector.

Recent werd op de Surface Book 2 en Surface Go wel USB-C toegevoegd, wat de beslissing ietwat vreemd maakt om dat bij de Surface Laptop 2 en Pro 6 niet te doen.

Lees dit: Microsoft Surface Go review: klein maar fijn

Nog volgens WinFuture zou het basismodel van de Surface Laptop 2 met een Intel Core i5, 8 GB RAM en een 128 GB SSD. De oorspronkelijke Surface Laptop had slechts 4 GB RAM in zijn basisconfiguratie. De Surface Pro 6 zou wel nog starten met 4GB RAM, in combinatie met een Core m3-processor.

Ten slotte zou Microsoft voor het eerst ook een zwarte variant van beide toestellen presenteren voor de duurdere versies. Afwachten tot morgenavond voor alle details.