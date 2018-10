Nest introduceert makkelijk te installeren thermostaat voor Europa

Nest introduceert vandaag de Nest Thermostat E, een slimme thermostaat voor de Europese markt die ook nog eens goedkoper en makkelijker te installeren is. Hoewel de thermostaat niet beter of slechter is dan de bekendere Nest Learning Thermostat, heeft die wel een ander ontwerp.

De introductie van de Nest-thermostaten ging in het begin redelijk soepel omdat verschillende energiemaatschappijen deze leverden met gratis installatie. Inmiddels is die actie veel minder populair. De Nest Learning Thermostat inclusief installatie kost op dit moment zo’n 388 euro. Een forse prijs. Bij Nest moeten ze gedacht hebben dat het goedkoper kan.

Daarnaast waren de meeste thermostaten nog steeds meer gericht op de Amerikaanse dan de Europese markt. Daar komt met de Nest Thermostat E nu eindelijk verandering in. Deze nieuwe slimme thermostaat bestaat nog steeds uit een zogenaamde Heat Link en een losse thermostaat, maar de Heat Link hoeft niet langer bij de ketel geplaatst te worden. In plaats daarvan heeft de Heat Link nu een onopvallend ontwerp gekregen en wordt deze op de muur geplaatst waar nu de thermostaat van de gebruiker zit. Dat ziet er ongeveer zo uit.

De losse thermostaat wordt geleverd met een standaard en ingebouwde wifi-module, zodat die direct verbinding kan maken met het internet. De thermostaat kan vervolgens op elke willekeurige plek in huis worden geplaatst, maar dit zal meestal in de woonkamer zijn. Nest raadt aan de thermostaat te plaatsen op de plek waar je het aangenaam warm wilt hebben.

Ook het ontwerp van de Nest Thermostat E is op de schop gegaan ten opzichte van de Nest Learning Thermostat. Niet langer een metalen ring, maar er is meer gebruikgemaakt van kunststof. De thermostaat is vooral wit en ook het scherm is voorzien van speciaal glas (frost display) zodat deze bij stand by minder opvallend is. Het hele doel is de thermostaat zo onzichtbaar mogelijk te maken.

Verder wordt er standaard een verwarmingsschema geladen met gemiddelde in Europa. Er wordt standaard geladen wat de Europeaan prettig vindt. Op de vraag of er geen groot verschil is tussen Nederland en Spanje kregen we te horen dat de gewenste temperatuur in huis grotendeels overeenkomt.

De nieuwere functies, zoals het hebben van een goede gemiddelde temperatuur om zo zuinig mogelijk het huis te verwarmen, zijn ook in deze thermostaat ingebouwd. Verder is er ondersteuning voor zowel OpenTherm als Aan/uit. Voor Nest maakt het niet uit welke modus je gebruikt, wel stelt het bedrijf dat OpenTherm in principe zorgt voor een langere levensduur van je CV-ketel.

Wij hadden zelf het probleem dat we vloerverwarming hebben gecombineerd met radiatoren, dat is voor Nest een redelijk unieke situatie waar ze geen oplossing voor hebben. Dat kunnen ze alleen oplossen met twee zones en daarvoor moet je je verwarmingsinstallatie flink verbouwen. Volgens Nest komt het te weinig voor dat die samen op dezelfde groep zitten. In Nederland is dit echter een tijd lang redelijk populair geweest.

De nieuwe Nest Thermostat E is 43 procent goedkoper en gaat 219 euro kosten en zal medio oktober beschikbaar zijn.