Microsoft maakt open-source versie MS-DOS beschikbaar op GitHub

Microsoft maakt MS-DOS eens te meer open-source. Ditmaal heeft de techgigant de code op GitHub gepubliceerd. Het gaat om MS-DOS 1.25 en 2.0. Dat volgt op een eerdere beslissing van Microsoft om MS-DOS open-source te maken via het Computer History Museum – een keuze die het in 2014 maakte.

De keuze om GitHub op MS-DOS te publiceren werd gemaakt, omdat “het veel makkelijker is om de MS-DOS bronbestanden te vinden, lezen en ernaar te verwijzen, als ze op een GitHub-repo staan, dan wanneer ze in het oorspronkelijke gecomprimeerde archiefbestand staan.” Dat vertelt senior productmanager Rich Turner, die ook het werk rond Windows Subsystem for Linus leidt.

Geen aanpassingen maken

De bronbestanden die Microsoft op GitHub heeft geplaatst zijn er alleen voor referentie en interne experimenten. Microsoft staat dus geen aanpassingen aan de code toe. De publicatie is dan ook voornamelijk gedaan vanwege de historische waarde van de software. De code werd eerder al binnen het Computer History Museum gepubliceerd met educatieve doeleinden.

MS-DOS werd in de loop van december 1980 uitgebracht. De release van MS-DOS 1.25 vond plaats in mei 1983 en opvolger MS-DOS 2.0 in augustus 1983. De eerdergenoemde versie bestaat uit zeven bronbestanden. Uitbreiding was er snel, want versie 2.0 bestond uiteindelijk uit meer dan honderd bestanden.

MS-DOS staat overigens voor Microsoft Disk Operating System. Het is een van de eerste besturingssystemen die uitgebracht werd en behoorlijk basaal in functionaliteit. Vanaf versie 7.0 werd het meegeleverd met Windows 95 en een verborgen systeem in de software.