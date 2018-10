FBI dwingt verdachte iPhone te ontgrendelen met gezichtsherkenning

Apple mag het dan wel uiterst ingewikkeld maken voor de politie en andere veiligheidsdiensten om in te breken op iPhones – onmogelijk is het niet. Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation heeft voor het eerst een iPhone X ontgrendeld met ietwat onconventionele methode.

De FBI heeft namelijk voor het eerst een verdachte van een misdrijf gedwongen zijn iPhone X te ontgrendelen middels gezichtsherkenning. Dit is al langer toegestaan onder de Amerikaanse wetgeving, maar nu pas voor het eerst in de praktijk toegepast. Sterker nog: volgens sommigen is dit voor het eerst dat een politiedepartement in de hele wereld de eigenaar van een smartphone gedwongen heeft om het apparaat met gezichtsherkenning te ontgrendelen.

Verdachte van kindermisbruik

Dat meldt zakenblad Forbes op basis van documenten van de FBI. Op 10 augustus werd het huis van een 28-jarige verdachte van kindermisbruik doorzocht door de FBI. Ter plekke werd de man gedwongen om zijn iPhone X te ontgrendelen middels gezichtsherkenning. De verdachte ging akkoord en gaf de FBI daarmee toegang tot zijn media, communicatie en meer.

De FBI kon de verdachte daartoe dwingen dankzij een zoekbevel, waarin stond dat “elke en alle notities, documenten, opnames of correspondentie in elk formaat of medium (waaronder, maar niet beperkt tot, brieven, e-mails, chatgesprekken, elektronische berichten, andere digitale bestanden en web-cache informatie).”

De chatapp Kik Messenger bood bewijsmateriaal voor de FBI. Zonder het te weten, had de 28-jarige verdachte met een undercover-agent gecommuniceerd, die deed alsof hij een vader met interesse in seks met minderjarigen was. De 28-jarige verdachte werd later aangeklaagd voor het bezitten en ontvangen van kinderporno.

In het verleden zijn verdachten overigens al eens gedwongen om hun vingerafdruk te geven om telefoons die beveiligd waren met Touch ID te ontgrendelen. Nu lijkt het erop dat Face ID dus ook in die categorie valt. Het dwingen van mensen om hun wachtwoorden te geven kan nog niet.