Amerikaanse Secret Service: pinautomaten worden steeds vaker afgetapt

De Amerikaanse Secret Service waarschuwt banken voor een nieuwe reeks incidenten als het aankomt op pinautomaten. Volgens de geheime dienst worden pinautomaten steeds meer afgetapt. Kwaadwillenden moeten daar een aantal stappen voor volgen, die nog behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn.

Krebs on Security kreeg een kopie van de brief die de Secret Service aan banken verstuurde in handen. Daarin valt te lezen dat er meerdere incidenten zijn gemeld waarbij pinautomaten op deze manier gekraakt worden. Het aftappen of afluisteren van pinautomaten is ingewikkelder dan de meeste andere aanvallen.

Ingewikkelde methode

Om succesvol te zijn, moet een crimineel een groot gat in de pinautomaat boren. Vervolgens maken ze met een combinatie van magneten en apparaten een skimmer vast aan de kaartlezer van de pinautomaat. Op die manier kunnen ze direct informatie over de bankpassen van de gebruiker stelen.

Het gat dat geboord is, wordt vervolgens dicht gemaakt, vaak met metaal. Camera’s worden verder direct boven het toetsenbord gehangen en vermomd zodat ze niet opvallen. Zo kunnen criminelen de pincodes van klanten direct aflezen en geld stelen. Binnen de aanval wordt ook vaak gebruik gemaakt van een endoscoop, om te controleren of de skimmer wel op de juiste plek zit.

Mede daardoor is het een ingewikkelde manier van kraken, waar in sommige gevallen enkele dagen voor nodig zijn. Het is dan ook een risicovolle en ingewikkelde manier voor criminelen om geld te stelen. Ook moet er een zekere vertraging zitten tussen het installeren van de skimmer en het ophangen van de camera’s – anders gaan de alarmsystemen van de banken af.

In opkomst

Volgens de Secret Service is de methode toch in opkomst. Dat schijnt ook te komen doordat er in de onderwereld documenten circuleren waarin heel precies staat uitgelegd hoe de aanvallen uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat in de toekomst steeds mee criminelen hier gebruik van gaan maken.

IBM meldt overigens dat het door deze hackproblemen het aantal verzoeken om pinautomaten te testen op de beveiliging met driehonderd procent heeft zien groeien sinds 2017. Dat alleen al wijst op een grote toename. In de Verenigde Staten is dit nog een relatief nieuw probleem, hier in Europa is het al langere tijd problematisch.