Windows 10 stagneert richting doel van 1 miljard pc’s

Vorige week kondigde Microsoft op zijn Ignite-conferentie dat het de kaap van 700 miljoen gebruikers heeft gehaald. Klinkt positief, behalve dat ze enkele maanden geleden bijna hetzelfde wisten te zeggen.

Op ontwikkelaarsbeurs Ignite vorige week heeft Microsoft heel wat Windows-nieuws met de wereld gedeeld. Tegelijk gaf het een update rond het aantal machines dat Windows 10 draait vandaag: meer dan 700 miljoen apparaten. Klinkt als een indrukwekkend cijfer, maar eerder dit jaar op Build was er al de aankondiging dat de kaap van 700 miljoen apparaten bijna in zicht is. Een magere groei over bijna een half jaar tijd.

We moeten in het achterhoofd houden dat Microsoft met de aankondiging van Windows 10 een doel had: 1 miljard apparaten één jaar na de lancering. We zijn ondertussen meer dan drie jaar verder. Vorig jaar rond dezelfde periode stond de teller op 600 miljoen actieve apparaten en in mei 2017 werd afgeklokt op 500 miljoen toestellen.

Andere focus

De groei stokt duidelijk, maar Microsoft maakt er niet langer een prioriteit van. De focus ligt meer op de cloud met Azure en Microsoft 365. Afwachten wat Microsoft volgend jaar op Build (mei 2019) uit zijn hoed gaat toveren van cijfer. We vermoeden dat 800 miljoen een moeilijk doel zal worden tegen dan.

Tegelijk met de Ignite-beurs loste AdDuplex cijfers over de adoptie van Windows-updates. Daaruit blijkt dat de nieuwste April 2018 Update op het punt staat om de kaap van 90 procent te halen op vlak van Windows 10-gebruik. Het cijfer is niet zo indrukwekkend vergeleken met de Fall Creators Update over dezelfde periode, maar de April 2018 Update heeft heel wat problemen gehad bij de lancering met verschillende vertragingen als gevolg.