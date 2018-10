Microsoft brengt zowel zakelijke als consumentenversie uit van Surface Laptop 2 en Surface Pro 6

Toen Microsoft vorig jaar de nieuwe Surface Pro en Surface Laptop presenteerde, werden de apparaten standaard geleverd met één Windows-versie. De Pro werd geleverd met Windows 10 Pro en de Surface Laptop in eerste instantie met Windows 10 S. Maar als de Surface Pro 6 en de Surface Laptop 2 later deze maand in de verkoop gaan, hebben consumenten iets te kiezen.

Beide apparaten komen in twee smaken. Er kan gekozen worden voor een consumenteneditie met Windows 10 Home erop, of een zakelijke versie met Windows 10 Pro. Gebruikers van de Surface Laptop 2 en de Surface Pro 6 hebben dezelfde keuze. Het lijkt er niet op dat er een Windows 10 in S Mode, zoals Windows 10 S onlangs omgedoopt werd, uitgebracht wordt.

Vooral interne updates

Er zit enkel een softwarematig verschil tussen de Home- en Pro-versies van de nieuwe Surface-devices. Beiden draaien op een achtste generatie Intel-processor met vier rekenkernen. De Surface Pro 6 heeft verder een 12,3-inch display, biedt 1 terabyte aan SSD-opslag en een batterijduur van 13,5 uur. De Surface Laptop 2 biedt een 13,5-inch scherm en zou tot wel 14,5 uur mee moeten kunnen op een volgeladen batterij.

Beide apparaten hebben ten opzichte van de vorige generatie vooral een interne update gekregen. De buitenkant ziet er vrijwel hetzelfde uit als die van de vorige generatie Surface-apparaten. Opvallend is wel een nieuwe matzwarte versie. Het is nog niet helemaal zeker hoe duur de apparaten hier in Nederland worden, maar volgens ZDNet hebben de verschillende besturingssystemen wel degelijk impact op de prijzen. De Surface Laptop 2 is vanaf 999 dollar verkrijgbaar en de Pro 6 gaat vanaf 899 dollar over de toonbank.