Vliegvelden en -maatschappijen willen zo snel mogelijk biometrische technologie toepassen

Vliegvelden staan volgens nieuw onderzoek te springen om biometrische technologie in te voeren. Zo zou bepaalde biometrische technologie gebruikt moeten worden om passagiers bij self-service kiosks te identificeren. Een andere techniek waarnaar gekeken wordt, is de toepassing van kunstmatige intelligentie voor zakelijke analyses.

Dat meldt IT-leverancier SITA. Biometrische technieken zijn volgens de leverancier een prioriteit; voor vliegvelden en vliegmaatschappijen zou er vooral nadruk op komen te liggen om de reisindustrie zo goed als mogelijk te beveiligen. Maar liefst 77 procent van ’s werelds vliegvelden en 71 procent van de vliegmaatschappijen investeert er fors in.

Veilig reizen

CEO Barbara Dalibard van SITA stelt in een interview dat “veilig reizen een prioriteit heeft binnen de luchttransportindustrie”. Om die reden is het “bemoedigend om te zien dat zowel vliegmaatschappijen als vliegvelden investeren in biometrische technologie, om een veilige, papierloze manier te ontwikkelen om passagiers te identificeren tijdens meerdere stappen van hun reis.”

De meest populaire implementatie van biometrische technologie in vliegvelden ligt in de identificatie van passagiers in self-service kiosks. Volgens SITA heeft 41 procent van de vliegvelden al een systeem ingevoerd waarmee dit mogelijk is. Driekwart van de vliegvelden zou van plan zijn om uiterlijk in 2021 zo’n techniek uitgerold te hebben.

Een ander vlak dat vliegmaatschappijen en vliegvelden verkennen is het systeem waarmee mensen inchecken en hun vliegtuig betreden. Passagiers zouden zelf moeten kunnen inchecken bij de gate. De komende drie jaar verwacht 59 procent van de vliegvelden en 63 procent van de vliegmaatschappijen zo’n technologie uitgerold te hebben.

Kunstmatige intelligentie

Opvallend is dat ook kunstmatige intelligentie steeds breder toegepast lijkt te worden. 85 procent van de vliegmaatschappijen en 79 procent van de vliegvelden is van plan om de technologie in te zetten voor zakelijke analyses en voor klantenservicedoeleinden. Deze inzet zou binnen de komende drie jaar een feit moeten zijn.

Tegelijk zorgt de integratie van kunstmatige intelligentie wel nog voor bepaalde uitdagingen voor de vliegmaatschappijen en vliegvelden. “De uiteenlopende wet- en regelgeving kan uitdagend zijn”, concludeert Dalibard.