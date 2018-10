Groupon moet IBM schadevergoeding van 57 miljoen dollar betalen voor patentinbreuk

Groupon moet IBM in totaal 57 miljoen dollar betalen om het patentdispuut op te lossen. Oorspronkelijk wilde IBM een schadevergoeding van 167 miljoen dollar, maar nu hebben de twee techgiganten de problemen onderling opgelost. Alle patentzaken worden stopgezet en de bedrijven gaan samenwerken.

In het kader van de samenwerking komt er een afspraak waarbij Groupon en IBM patenten uitwisselen. Gecombineerd met de betaling van 57 miljoen dollar, kunnen de zaken stopgezet worden. De oorspronkelijke zaak werd in 2016 aangespannen. Toen claimde IBM dat Groupon bewust inbreuk maakt op bepaalde patenten van IBM en dat het weigerde daarover in gesprek te gaan. IBM verzocht afgelopen juli om die reden een schadevergoeding van 167 miljoen dollar.

Soortgelijke deals

Na een twee weken durende zaak, won IBM het dispuut en kreeg het een schadevergoeding van 83 miljoen dollar toegewezen. Dat is ruwweg de helft van wat IBM oorspronkelijk betaald wilde zien. Groupon heeft dat bedrag echter nog meer omlaag weten te krijgen, door deze patentafspraak met IBM te sluiten.

Tegelijk is de 57 miljoen dollar die Groupon moet betalen alsnog de hoofdprijs. Amazon, Facebook en Google hebben soortgelijke afspraken met IBM en betalen bedragen tussen de twintig en vijftig miljoen dollar. De patenten waar zij gebruik van maken hebben onder meer invloed op de manier hoe advertenties op het internet ingeladen worden.

Miljarden in R&D

“IBM investeert elk jaar meer dan vijf miljard dollar in research en development,” aldus William Lafontaine, de algemeen manager van intellectueel eigendom van IBM. “Deze afspraak demonstreert de waarde van ons intellectueel eigendom dat voortkomt uit deze innovatie alleen maar verder. We zijn blij dat dit dispuut opgelost is.”

Als onderdeel van de nieuwe afspraak zal IBM ook “overwegen” om bepaalde producten van Groupon beschikbaar te maken voor zijn personeel. Die producten zouden dan onderdeel uitmaken van het voordelenpakket dat medewerkers van IBM sowieso al ontvangen.