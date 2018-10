Microsoft presenteert fors verbeterde Surface Studio 2

Microsoft heeft tijdens zijn A moment of your time evenement in New York City ook de Surface Studio 2 aangekondigd. Ook dit apparaat is voornamelijk voorzien van een interne update; wat het design betreft lijkt de Surface Studio 2 nog behoorlijk op zijn voorganger.

De eerste Surface Studio werd iets minder dan twee jaar geleden aangekondigd. Het was de eerste desktopcomputer van Microsoft, met een 28-inch display en behoorlijk goede specificaties. Maar sinds de lancering kwam er geen update meer. Om die reden heeft Microsoft dan ook gekozen voor een flinke interne update.

Flinke verbetering

De Surface Studio 2 is net als de oorspronkelijke versie voorzien van een 28-inch scherm. Net als bij zijn voorganger, zijn er ook nu 13,5 miljoen pixels in dat scherm geïntegreerd. Tegelijk is de helderheid van het scherm er wel met 38 procent op vooruit gegaan. Daarnaast biedt het 22 procent meer contrast. Net als bij de vorige versie, is ook de Surface Studio 2 voorzien van 4.096-drukniveaus als het scherm bediend wordt met de Surface Pen.

Verder belooft Microsoft dat het “de snelste Surface ooit” wordt. De GPU zou tot wel vijftig procent sneller zijn en de processor 35 procent. Welke gpu erin zit, is niet duidelijk, al weten we wel dat Microsoft voor een Pascal-GPU van Nvidia heeft gekozen met een rekenkracht van zes teraflops. Welke processor het apparaat draaiende houdt is ook niet zeker. De all-in-one is verder voorzien van een opslagcapaciteit van maximaal twee terabyte.

De Surface Studio 2 is vanaf 15 november te koop in de Verenigde Staten en kost daar 3.499 dollar. Dat is meer dan zijn voorganger, die in december 2016 in de verkoop ging vanaf 2.999 dollar.