Zyxel maakt mesh wifi-oplossing Multy Plus voor mkb beschikbaar

Zyxel laat aan Techzine weten over de beschikbaarheid van Multy Plus. Het betreft een mesh wifi-oplossing voor het mkb. Zo worden er tri-band wifi en 5 GHz dedicated backhaul-verbindingen geboden, met snelheden tot 1.733 Mbps voor 5.000 vierkante meter via negen interne antennes.

Bij Multy Plus gaat de aandacht onder andere uit naar cybersecurity. Dit door de aanwezigheid van AiShield, een beveiligingsapplicatie die meerdere functies uit de gebruikersinterface verpakt voor mobiel gebruik. De app komt bijvoorbeeld met acces control, om de toegang tot tienduizenden categorieën van ongeschikte websites te beperken. Gebruikers ontvangen tevens pushmeldingen over netwerkbedreigingen, kunnen bedreigings- en waarschuwingsdata bekijken en kunnen authenticatietijden van gebruikers beëindigen of verlengen met één swipe.

Andere functies

Daarnaast betreft het de eerste mesh-oplossing van Zyxel die kan worden beheerd via een app en een webgebaseerde interface. Zyxel wil bedrijven zo flexibiliteit bieden bij het beheren van hun netwerken. Hiermee valt het datagebruik te controleren, bandbreedte toewijzingen aan te passen en het netwerk te verdelen in maximaal drie diensten. Het betreft dan één voor beheerders, één voor werknemers en één voor bezoekers. Ze kennen alle drie verschillende machtigingen.

Met Multy Plus hoopt Zyxel ook het opzetten van het inlogscherm om toegang te krijgen tot het netwerk te vereenvoudigen en stroomlijnen. In de GUI vinden bedrijven opties om deze ‘captive portal’ in te richten. Hier kunnen ze het wachtwoord, de gebruikersvoorwaarden en afbeeldingen configureren.

Beschikbaarheid

Zyxel levert het mesh wifi-systeem standaard met de volgende bevestigingsopties: wand-, plafond-, desktop- en T-barmontage en een rechtopstaande standaard. Overigens komt elke Multi Plus met een proefversie van 30 dagen voor AiShield, de duo-packs bevatten een gratis licentie voor een jaar. Hoewel Zyxel spreekt over directe beschikbaarheid, vinden we de producten nog niet direct in de Nederlandse winkels. Een prijs kunnen we zodoende nog niet vinden.